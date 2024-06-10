Jueza Aileen Cannon elimina una parte de la acusación federal del caso contra Trump por su manejo de documentos clasificados

Video Donald Trump tendrá una entrevista con un oficial de libertad condicional este lunes: aquí los detalles

La jueza Aileen Cannon eliminó este lunes una parte de la acusación federal contra Donald Trump en el caso por el presunto mal manejo de documentos clasificados cuando abandonó su cargo de presidente y se los llevó a su residencia de Mar-a-Lago.

El párrafo suprimido se refería al hecho de que Trump mostró en 2021 -cuando ya no era presidente- un mapa clasificado de un país extranjero al hablar sobre una operación militar con un miembro de su comité de acción política sin la autorización de seguridad correspondiente.

La defensa del exmandatario alegó que dicha información era perjudicial e irrelevante para los cargos de la acusación. La jueza coincidió en que no era apropiada, dado que Trump no está acusado en este caso de revelar material clasificado.

El fallo podría apuntar a que Cannon considera que esta evidencia usada por los fiscales para establecer el supuesto descuido de Trump con materiales clasificados sería mejor presentarla como prueba en el juicio, pero no en el documento de acusación.

Al margen de este cambio, la jueza denegó la solicitud de desestimar algunos de los cargos y dejó intacto el resto de la acusación.

Sin embargo, aprovechó para recriminar al equipo del fiscal especial Jack Smith por haber incluido en la acusación un lenguaje que, según ella, era "legalmente innecesario para cumplir la función de una acusación" y por crear una "confusión discutible" en las acusaciones.

Esta solicitud para desestimar los cargos es una de las muchas peticiones y disputas previas al juicio que durante meses se han acumulado en el tribunal de Cannon.

Esto ha dificultado el progreso del caso y, pese a que el juicio estaba programado para el 20 de mayo, la jueza decidió hace unas semanas posponer su inicio de manera indefinida.

Intentos por desestimar el caso

Lejos de ser algo aislado, el equipo legal de Trump está utilizando la estrategia de ganar tiempo mediante apelaciones para tratar de retrasar los cuatro juicios penales que tiene pendientes hasta después de las elecciones presidenciales de noviembre.

Y es que de conseguirlo, y en caso de ganar los comicios por el Partido Republicano, podría afrontar estos procesos con el poder y facultades que le otorgaría volver a ser presidente.

En el caso de este juicio por el manejo de documentos clasificados, Trump podría incluso autoperdonarse al tratarte de un proceso de ámbito federal.

Expertos legales consideran que los retrasos de este juicio son aún más llamativos que en otros casos pendientes de Trump, dado que este proceso era visto como extremadamente sencillo

En este proceso, está acusado de docenas de cargos por mal manejo de información clasificada después de que terminó su presidencia y de conspirar con dos asistentes para obstruir al gobierno cuando quiso recuperar el material de su casa, en el club Mar-a-Lago de Palm Beach.

Los fiscales han acusado a Trump de llevarse cientos de documentos clasificados cuando salió de la Casa Blanca, que contenían material calificado como 'top secret' y que, según reportes posteriores, incluían secretos nucleares e información de inteligencia delicada.

Trump y los otros dos acusados trataron de desestimar más de media docena de cargos relacionados con obstrucción y declaraciones falsas. La jueza Cannon respondió este lunes que "las deficiencias identificadas, incluso si generan cierta confusión discutible, están permitidas por la ley y plantean impugnaciones probatorias que no son apropiadas para resolver en este momento”.

Cannon ya rechazó otras peticiones para archivar este caso, incluida una que sugería que Trump estaba autorizado con base en Ley de Registros Presidenciales de 1978 a conservar documentos oficiales tras abandonar la Casa Blanca y considerarlos como sus archivos personales.

Cannon, quien fue elegida por Trump como candidata para el tribunal que ocupa desde finales de 2020, ha recibido críticas y cuestionamientos por parte de quienes consideran que no tiene la experiencia necesaria para un caso de esta envergadura.

