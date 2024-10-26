Del motín a la democracia: el mensaje 'oculto' del último discurso de Kamala Harris antes de las elecciones

Video Un republicano indeciso le da a Trump la oportunidad de ganarse su voto: esto le respondió él

La vicepresidenta Kamala Harris planea dar su discurso final de su campaña en la Elipse de Washington DC, la plaza frente a la cara sur de la Casa Blanca, en una elección de escenario cargada de simbolismo a pocos días de la elección presidencial que la enfrenta a Donald Trump.

Para dar su argumento de cierre de campaña, Harris regresará al sitio cerca de la Casa Blanca desde donde el expresidente Trump incitó a la turba de sus seguidores que eventualmente atacó el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021, para tratar de impedir que ese día el Congreso certificara la victoria electoral de Joe Biden.

El mensaje que se 'oculta' detrás de la elección de Harris de la Elipse como escenario de su cierre de campaña es buscar cristalizar ante los votantes la lucha entre la defensa de la democracia y el caos político que, aseguran los demócratas, representa Trump.



La campaña dice que Harris dará un discurso en la Elipse el martes, justo una semana antes del día de las elecciones, e instará al país a "pasar página" hacia una nueva era y alejarse de la 'amenaza' a la institucionalidad que Trump representa.

El cierre de campaña, el cierre de una era de 'caos político'

En su discurso del 6 de enero de 2021, Trump mintió repetidamente sobre un fraude electoral generalizado que no había ocurrido e instó a sus partidarios a "luchar como el demonio".

Luego del discurso, miles de personas atacaron el Capitolio y a la policía que custodia el edificio, protagonizando un motín que acabó en decenas de heridos, detenidos y varios muertos.

Donald Trump en la Elipse, frente a la Casa Blanca, el 6 de enero de 2021, en Washington DC. Miles de seguidores de Trump, impulsados por sus falsas afirmaciones de fraude electoral, marcharon e irrumpieron en el Capitolio para detener la certificación electoral de Joe Biden. Imagen BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images



Un alto funcionario de la campaña de Harris confirmó a medios, en condición de anonimato, que el discurso todavía está en desarrollo.

La campaña de Harris apuesta a que su discurso en la Elipse puede brindar una oportunidad para que la vicepresidenta enfatice que el país ya no quiere ser definido por una combatividad política que Trump parece necesitar.

Trump ha prometido indultar a los encarcelados por su papel en el ataque al Capitolio si recupera la presidencia durante las elecciones del 5 de noviembre.

La candidata presidencial demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, habla en la residencia del vicepresidente en Washington, el miércoles 23 de octubre de 2024. Imagen Mark Schiefelbein/AP

El argumento final de Trump

Los argumentos finales de toda campaña son oportunidades importantes para que los candidatos resuman sus planes y darles a los votantes las razones por las que deberían elegirlos.

La campaña de Trump sugirió que comenzaría a enmarcar su argumento final mientras hablaba en un mitin el fin de semana pasado en Latrobe, Pensilvania. En cambio, el expresidente pasó más de 10 minutos hablando de los genitales del legendario golfista Arnold Palmer, que nació en esa localidad.

Donald Trump haciendo su típico baile en el aeropuerto de Latrobe, Pensilvania. Imagen Evan Vucci/AP



El equipo de Harris anunció la decisión de cerrar campaña en la Elipse antes del town hall de CNN en un suburbio de Filadelfia el miércoles por la noche, donde respondió preguntas de una audiencia de votantes indecisos.

Harris había dicho que participaría en un segundo debate contra Trump, organizado por CNN, pero las dos partes nunca llegaron a un acuerdo. Trump había dicho que no, luego dio marcha atrás, pero luego dijo que no. CNN dijo que también invitó a Trump a un town hall, pero que no se concretó.

Harris le dijo a la audiencia que el 6 de enero vio a un "presidente de Estados Unidos desafiando la voluntad del pueblo en una elección libre y justa y desatando una turba violenta que atacó el Capitolio".

Durante el foro abierto, Harris dijo que Trump es "cada vez más inestable e incapaz de servir". Cuando se le preguntó directamente si pensaba que su oponente era fascista, Harris respondió: "Sí, lo creo".

Elecciones 2024 en EEUU: ¿qué temas preocupan a los votantes?

Aproximadamente 4 de cada 10 votantes probables en una encuesta de CNN de septiembre dijeron que la economía era su tema más importante a la hora de decidir cómo votar, y aproximadamente 2 de cada 10 dijeron que lo era proteger la democracia. Eso en comparación con aproximadamente 1 de cada 10 que mencionaron la inmigración o el aborto y los derechos reproductivos.

Proteger la democracia también parece ser más importante para los demócratas y los partidarios de Harris. Aproximadamente 4 de cada 10 votantes que respaldan a Harris lo llaman su principal tema, en comparación con aproximadamente 2 de cada 10 que dicen lo mismo sobre la economía.

Para los republicanos y los partidarios de Trump, aproximadamente 6 de cada 10 nombran la economía como su principal tema de votación, seguida de la inmigración. Solo el 5% de los partidarios de Trump dijo que proteger la democracia era su principal tema.