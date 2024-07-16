Biden defiende su "agudeza mental" en una nueva entrevista televisiva y dice que volverá a debatir con Trump

Video La reacción de Biden a la elección de J.D. Vance como candidato a vicepresidente de Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, defendió el lunes tanto su "agudeza mental" como su retórica sobre Donald Trump, en una segunda entrevista televisiva destinada a poner fin a los llamamientos para que abandone su candidatura a la reelección tras un debate desastroso.

El político de 81 años defendió su aptitud física y mental para el cargo, en ocasiones de forma combativa, en una entrevista con la cadena NBC.

"Soy viejo", dijo Biden al presentador Lester Holt en la entrevista en la Casa Blanca. "Pero solo soy tres años mayor que Trump, número uno. Y número dos, mi agudeza mental ha sido bastante buena". Y añadió: "Entiendo por qué la gente dice: 'Dios, tiene 81 años. Vaya. ¿Qué será cuando tenga 83 o 84 años?' Es una pregunta legítima".

La entrevista de Biden fue el más reciente intento de la Casa Blanca de calmar los crecientes temores sobre la edad y el estado mental del demócrata tras el pésimo desempeño en el debate del 27 de junio.

La entrevista se anunció la semana pasada, antes del intento de asesinato del candidato republicano Donald Trump el sábado, que inevitablemente se convirtió en un tema clave de la conversación.

Biden dice que fue "un error" decir que había que "poner a Trump en la diana"

Biden le dijo a Holt que había sido un error decir en una conversación con donantes que era "hora de poner a Trump en la diana" de su campaña electoral. "Fue un error usar esa palabra", dijo Biden cuando se le preguntó si había ido demasiado lejos con su retórica mientras una nación profundamente polarizada se tambalea por el tiroteo, en el que Trump resultó herido en la oreja. "Me refiero a centrarse en él, centrarse en lo que está haciendo", dijo Biden.

Pero si bien Biden reconoció su "error" redobló su apuesta por lo que dijo que era la necesidad de "hablar sobre la amenaza a la democracia" que plantea el expresidente Trump.

"Mira, no soy el tipo que dijo 'quiero ser un dictador el primer día'", declaró, en referencia a los comentarios de Trump que alarmaron a mucha gente. Es Trump, no Biden, quien se involucra en ese tipo de retórica, dijo el presidente, refiriéndose a otros comentarios de Trump de que podría haber un "baño de sangre" si pierde en noviembre.

Momentos de irritación: "¿Por qué nunca hablan de las 18-20 mentiras que dijo (Trump, durante el debate)?"

Mientras intentaba dar una imagen de estadista, el presidente a menudo mostró destellos de irritación en la entrevista.

Cuando se le preguntó si el tiroteo de Trump había cambiado la trayectoria de las elecciones, Biden respondió: "No lo sé, y tú tampoco lo sabes".

Biden discutió con el entrevistador Holt y le preguntó "¿por qué nunca hablan de las 18-20 mentiras que dijo (Trump)" durante el debate?

También reaccionó bruscamente cuando se le preguntó si "volvería a subirse al caballo", respondiendo: "Estoy en el caballo, ¿dónde has estado tú?".

El presidente relató sus recientes viajes por todo el país y una larga conferencia de prensa la semana pasada en Washington donde esquivó preguntas de casi una docena de periodistas. Dijo que está “demostrándole al pueblo estadounidense que tengo el control de todas mis facultades, que no necesito notas, no necesito teleprompters”, aunque Biden ha utilizado notas y teleprompters en apariciones recientes, lo cual no es inusual.

En cuanto a una posible repetición de su difícil debate, Biden dijo: “No planeo tener otra actuación a ese nivel” y aseguró que volvería a debatir con Trump.

La entrevista en horario estelar con la principal cadena NBC sigue a una reunión previa con el presentador de ABC George Stephnopoulos y a una conferencia de prensa de "grandes" en una cumbre de la OTAN la semana pasada.

Pero Biden, que sumó a su larga historia de meteduras de pata el mezclar los nombres de los líderes ucraniano y ruso en la cumbre, también tuvo dificultades para encontrar palabras en varias ocasiones el lunes y dejó que varias frases se le escaparan.

Si bien el atentado contra Trump le ha quitado algo de presión a Biden por su desempeño en el debate, cada movimiento del demócrata sigue siendo examinado de cerca en medio de llamados para que se haga a un lado.

