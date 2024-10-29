"Esta raza no es pendeja": Bad Bunny responde con una apasionada oda a Puerto Rico al insulto en el mitin de Trump

Video “Seguimos siendo basura para ellos”: hispanos responden a insultos a Puerto Rico en mitin de Trump

Bad Bunny revivió este martes un video con una nostálgica oda a Puerto Rico y lo usó como respuesta al insulto a la isla en el mitin del republicano Donald Trump en Nueva York.

"Garbage (basura)", escribió en la publicación en su cuenta de Instagram, usando la ofensiva palabra con la que el comediante Tony Hinchcliffe describió a Puerto Rico. El post lleva un video producido para un concierto en la isla en 2021 que no había sido publicado desde entonces.

Son poco más de ocho minutos de una suerte de poema en palabras e imágenes para Puerto Rico.

"Es la crónica de la leyenda que representa lo que late en estas latitudes. Allá arriba, gente celeste pintó un archipiélago acá abajo, y nació una raza recia", comienza el video mientras saltan imágenes de montañas, playas, café y coquíes.

"Es una historia que se empezó a escribir incluso antes de que Hiram Bithorn fuera el primero en pitchear y Roberto Clemente y Peruchín Cepeda le hablaran español al universo", se escucha en el relato de la voz del actor Benicio del Toro.

Aunque el video fue producido previamente, el cantante, considerado una de las voces puertorriqueñas más escuchadas actualmente, lo desempolvó en una respuesta sutil y al mismo tiempo potente que parece querer tocar la fibra de los votantes boricuas en Estados Unidos.

Recordando a los millones de puertorriqueños que sí pueden votar este 5 de noviembre en Estados Unidos que "este es el archipiélago leyenda al que perteneces".

Los boricuas representan la segunda comunidad de origen latino en Estados Unidos con cerca de 5.8 millones de personas, de acuerdo con una estimación del Pew Research Center basada en datos del censo. Si bien ese número representa el 9% de toda la población hispana en el país y está muy lejos del 60% que conforma la comunidad mexicana, decenas de miles de puertorriqueños viven en estados cruciales en el camino a la Casa Blanca.

Ese es el caso de Pensilvania, donde los boricuas son poco más del 50% de los latinos en este estado considerado la joya de la corona con sus 19 votos electorales.

La potente respuesta del video de Bad Bunny al insulto en el mitin de Trump

Trump estuvo este martes en una mesa redonda en un suburbio de Filadelfia, donde en un aparente intento por contener la polémica se proclamó como el presidente que "ha hecho más" por los puertorriqueños. Su campaña había buscado el domingo alejarse del insulto a Puerto Rico, pero el enojo parece estar macerándose entre algunos boricuas.

El video en la cuenta de Bad Bunny, con 45.7 millones de seguidores, había sido visto en la noche del martes casi 27 millones de veces.

Sus imágenes repasan prácticamente cada rostro, momento y logro de puertorriqueños que han despertado un profundo orgullo en la isla... deportistas como Mónica Puig, artistas como Miriam Colón y figuras en algunas de las esferas más altas de Estados Unidos como Sonia Sotomayor en la Corte Suprema.

También evoca episodios que cambiaron de alguna manera u otra la escena política de Puerto Rico, hace énfasis en su permanente viacrucis económico y entra en un plano más íntimo en el que recuerda los sacrificios diarios de los padres y madres.

"Esta crónica la escribe Misis Rodríguez en una pizarra de un salón de una escuela de las que no se han vendido, este es el relato de la raza que sabe lo que fue la noche de anoche, que sigue a lo moriviví, resistente y pico", se escucha mientras aparecen imágenes de las protestas que llevaron en 2019 a la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló.

"Las leyendas que laten en estas latitudes no se dejan. Estamos libre de odio, eso sí, lo que pasa es que esta raza no es pendeja. Aquí tenemos las faldas y los pantalones bien puestos", concluye el video.

Una vez se va a negro, Bad Bunny agregó un escueto comunicado. "Nosotros estamos luchando desde el día uno de nuestra existencia, somos la definición de corazón y resistencia. Aquí seguimos, aquí estamos, y para aquellos que olvidan quienes somos... tranquilo, con orgullo se lo recordamos".

