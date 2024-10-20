Trump fríe papas e improvisa una rueda de prensa en un McDonald's. Harris celebra su cumpleaños cortejando el voto negro en Georgia

La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump redoblaron este domingo sus esfuerzos en los estados que pueden decidir la batalla por la Casa Blanca. Más allá de eso, sus eventos de campaña ofrecieron escenarios completamente distintos. Harris celebró su cumpleaños número 60 en una iglesia en Georgia, mientras Trump preparó papas fritas e improvisó una rueda de prensa en un McDonald's de Pensilvania.

Georgia y Pensilvania son dos de los siete estados cruciales en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.



Harris asistió en la mañana a un servicio religioso en un suburbio de Atlanta, donde se dirigió a los feligreses y motivó a su comunidad negra a votar como parte de una campaña nacional conocida como 'Souls to the polls' ('Almas a las urnas'). Estuvo primero en la Iglesia Bautista New Birth Missionary en Stonecrest, donde muchas de las mujeres reunidas vestían de rosa para hacer conciencia sobre el cáncer de mama.

Luego visitó luego la iglesia Divine Faith Ministries International en Jonesboro junto con el cantante Stevie Wonder y tenía previsto grabar una entrevista con el reverendo Al Sharpton que se transmitirá horas después a través de MSNBC. Todo como parte de un esfuerzo de movilización lanzado el 13 de octubre y dirigido por la Junta Asesora Nacional de Líderes Religiosos Negros, que envía a representantes a estados disputados mientras empieza la votación adelantada de las elecciones presidenciales.

En ambas iglesias, Harris apeló a ser amables y elevar al prójimo en lugar de ofenderlo, tratando de hacer un contraste con el estilo en ocasiones ofensivo de Trump. Faltando apenas 16 días para los comicios, a Harris se le agota el tiempo para lograr que su mensaje llegue a las personas que consideran que todavía no conocen mucho sobre ella tras su corta campaña electoral.

"Hay tanto en juego en este momento", dijo en Jonesboro. "Sabemos que hacer el bien significa hacerlo bajo el entendimiento de que nuestra fortaleza no se basa en a quién abatimos, como algunos intentan sugerir. Nuestra fortaleza se basa en a quién elevamos. Y ese espíritu está demasiado en juego en estos próximos 16 días", agregó.

Allí, Wonder le cantó una versión de 'Cumpleaños feliz' a la vicepresidenta, que hoy cumplió 60. "Haremos la diferencia entre el ayer y el mañana", dijo el cantante.

La candidata demócrata Kamala Harris mientras Stevie Wonder le canta 'Feliz cumpleaños' en una iglesia en Georgia. Imagen Jacquelyn Martin/AP

Trump acepta preguntas clave de periodistas en la ventanilla de un McDonald's

Mientras Harris estaba en Georgia, Trump 'trabajó' en la estación de las papas fritas de un McDonald's en Feasterville-Trevose, Pensilvania, donde incluso aceptó de forma improvisada preguntas de periodistas a través del drive-thru.

"Esto requiere un gran conocimiento, para realmente hacerlo bien y rápido", dijo Trump tras ayudar a llenar algunas bolsitas con papas fritas.

El candidato republicano, Donald Trump, prepara unas papas fritas en un McDonald's en Pensilvania. Imagen Doug Mills/The New York Times/AP



Fue una visita con cierto dejo de ironía pues el expresidente ha dicho sin ofrecer evidencia que su rival, Harris, no trabajó en un restaurante de comida rápida mientras iba a la universidad, algo que ella ha citado durante su campaña.

En la rueda de prensa improvisada, a Trump se le volvió a preguntar si respetará el resultado de las elecciones. Él, que todavía se niega a aceptar que perdió en 2020 frente a Joe Biden, ha dicho que quiere una victoria tan y tan contundente que sea "demasiado grande como para hacer fraude".

Más adelante este domingo, Trump realizará un foro comunitario en Lancaster y estará en el juego entre los Pittsburgh Steelers y New York Jets.

