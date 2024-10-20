El peso de los indecisos para el triunfo de Kamala Harris o Donald Trump

Video ¿Qué dijeron los candidatos en sus town halls con Univision sobre sus políticas de inmigración?

Faltando poco más de dos semanas para las elecciones de 2024 y con el proceso ya en marcha en muchos estados con el mecanismo de voto anticipado, aún hay votantes indecisos entre escoger a la vicepresidenta Kamala Harris o el expresidente Donald Trump como el próximo ocupante de la Casa Blanca.

Los indecisos constituyen un porcentaje muy pequeño de los votantes. Pero su reducida cantidad le imprime mayor protagonismo a su decisión, especialmente en los siete estados decisivos, donde elecciones recientes se han definido por brechas minúsculas.

Según una encuesta de Emerson College y The Hill realizada en agosto, el porcentaje más alto de indecisos en los siete estados en disputa lo tenía Michigan con 2.4%, seguido de Pensilvania (2.2%), Georgia (2.1%), Carolina del Norte (1.7%), Wisconsin (1.5%), Arizona (1%) y Nevada (0.6%).

De hecho, votantes en Wisconsin que llegaron indecisos a la semana previa a la elección de 2016 se decantaron a favor de Trump sobre Hillary Clinton con un margen de 59% sobre 30%, según una encuesta de salida citada por el diario Milwaukee Journal Sentinal. Ese año, Trump se impuso entre indecisos por 17 puntos porcentuales en Pensilvania y por 11 en Michigan.

Y ¿por qué siguen indecisos entre Kamala Harris y Donald Trump?

Es poco probable que sea por falta de familiaridad con los candidatos.

Desde que la televisora NBC comenzó a transmitir el programa The Apprentice en 2004, el republicano Trump se dio a conocer ante el público estadounidense como el empresario que despedía a empleados sin demasiada compasión. Y cuando 14 años más tarde se lanzó como candidato a la Casa Blanca, el magnate neoyorquino se volvió omnipresente.

Y si bien la demócrata Harris ha tenido una trayectoria bastante más alejada de los reflectores como fiscal general de California y luego como senadora, la vicepresidencia de Estados Unidos desde 2021 le ha proporcionado una plataforma poderosa para construir una imagen reconocible a lo largo del país.

A pesar de que ambos candidatos llevan años desempeñándose en cargos de gran visibilidad, hay un grupo pequeño, pero importante de votantes que, a estas alturas, siguen indecisos sobre cuál candidato apoyarán el 5 de noviembre.

Indecisos y sin mucho entusiasmo

“No están entusiasmados con ningún candidato”, dijo al diario USA Today David Paleologos, director del Centro de Investigación Política de la Universidad de Suffolk. “Estas son las personas que probablemente pierdan su voto, los que están menos conectados con el sistema bipartidista. Pero ellos pudieran tener el mayor impacto en esta elección si van hacia un lado o hacia el otro”, agregó.

El diario The New York Times asegura que estos votantes, unas tres millones de personas en esos siete estados clave, suelen darle más importante a la economía por encima de cualquier otro tema porque su ingreso tiende a ser menor que el estadounidense promedio. Y lo describe como un grupo muy pragmático que se pregunta: ¿qué hará este o aquel candidato por mí?

David Wasserman, analista electoral de Cook Political Report, le dijo a Vox que estos votantes suelen ser más jóvenes y más diversos que el resto del electorado. Tienden a desconfiar más de las instituciones y del gobierno, del sistema bipartidista, desempeñan trabajos no universitarios y coinciden en criticar la política económica de la administración de Joe Biden.

“Estos son votantes que enfrentan diversas presiones y que tal vez no terminen votando, pero es un grupo al que estamos observando detenidamente”, indicó Wasserman.

La batalla por el favor de los indecisos en su fase final

Debido a los 19 votos electorales que aporta, Pensilvania capta gran atención incluso entre los siete estados clave.

La encuestadora Franklin & Marshall College Poll estimó en agosto que los votantes aún por definirse en estado ascendían a un 15%, compuesto por un 3% que no sabía por quién votar y un 12% que ya tenía una preferencia, pero estaba sin una decisión firme.

La misma encuestadora estimó que el 40% de los votantes independientes en ese estado estaban indecisos en agosto. Y halló una brecha interesante respecto a la afiliación partidista, ya que el 95% de los demócratas dijo estar seguro de su preferencia para presidente, muy por encima de los afiliados al Partido Republicano.

Una idea de la relevancia de los indecisos para una elección que se prevé que se resuelva por un cerrado margen de votos la da el que ambos candidatos hayan participado recientemente en los town hall organizados por Univision Noticias, en Las Vegas con Harris y en Miami con Trump, para dialogar cara a cara con votantes hispanos indecisos.

En esta recta final de la campaña, ambos candidatos han estado dirigiéndose a audiencias alejadas a su base de apoyo, con la meta de persuadir a indecisos y restarle cualquier voto al contrincante.

