Trump se sale del libreto en Pensilvania: ofende a Harris y habla de los genitales de un fallecido golfista

Video ¿Los latinos recibieron respuestas? Esto opinan sobre lo que dijeron Harris y Trump en foros con Univision

Cuando faltan prácticamente dos semanas para las elecciones, la campaña de Donald Trump sugirió que el expresidente comenzaría a reforzar este sábado por la noche los argumentos finales de por qué los votantes deben elegirlo. Pero los que fueron a su mitin en Pensilvania, considerado el más crucial de los ya de por sí clave 'estados péndulo', escucharon algo bastante diferente.

Trump inició su mitin con una historia detallada sobre el fallecido golfista Arnold Palmer, incluso pareciendo elogiar en un momento los genitales del legendario deportista. Habló sobre Palmer porque el evento era en Latrobe, Pensilvania, donde Palmer nació en 1929 y aprendió a jugar al golf con su padre, que sufría de polio y era el principal profesional y encargado del campo de golf del club local.

Que los políticos evoquen a Palmer en su ciudad natal no es nada nuevo. Pero Trump pasó 12 minutos hablando de él al principio de su discurso e incluso sugirió lo mucho más divertida que hubiera sido la noche si Palmer, que murió en 2016, hubiera podido unirse a él en el escenario.

"Arnold Palmer era todo un hombre, y lo digo con el debido respeto a las mujeres", dijo Trump. "Este es un tipo que era todo un hombre", repitió.

Luego fue más lejos. "Cuando se duchaba con otros profesionales, salían de allí diciendo: 'Oh, Dios mío. "Es increíble'", dijo Trump riendo. "Tenía que decirlo. Tenemos mujeres que son muy sofisticadas aquí, pero solían ver a Arnold como un hombre", agregó.

Otros momentos Trump insultó a Harris y habló de Netanyahu

Tradicionalmente, los candidatos usan sus últimos días en la campaña para resumir ante el electorado por qué merecen ganar la Casa Blanca. El asesor principal de Trump, Jason Miller, dijo a los periodistas antes del discurso en Pensilvania que Trump planeaba enfocarse en sus argumentos finales contra la vicepresidenta Kamala Harris.

Sin embargo, finalmente Trump tocó sus temas de campaña favoritos, pero no se centró en el 'sprint' final de por qué debería ganar esta carrera electoral. En cambio, se jactó de crear políticas fiscales sólidas y un Ejército fuerte durante su primer mandato en el cargo.

Y volvió a insultar y ofender a Harris.

"Tienes que decirle a Kamala Harris que ya tuviste suficiente, que simplemente no puedes soportarlo más, que no podemos soportarte más, eres una vicepresidenta de m...", dijo Trump entre los alaridos de la multitud. "Lo peor. Eres la peor vicepresidenta. Kamala, estás despedida. Vete de aquí”.

También criticó a Harris por sugerir durante su fallida campaña presidencial en 2020 que apoyaría la prohibición del fracking, proceso por el cual se extrae gas y crudo del suelo y que es considerado importante para la economía de Pensilvania. La campaña de Harris ha dicho que ella ya no apoya esa prohibición.



Ilustrando cómo Trump se desvió de lo que su campaña dijo sería la apuesta final por ganarse los votos en un estado tan clave, el exmandatario invitó al escenario a miembros de un sindicato local de trabajadores del acero que lo respaldó y se puso un sombrero de construcción con su nombre. También dijo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lo llamó en medio de la guerra en curso de Israel con Hamas en Gaza.

“Dijo: ‘Es increíble lo que ha pasado’”, dijo Trump sobre la presunta llamada con Netanyahu antes de pasar a criticar al presidente Joe Biden, diciendo que el primer ministro israelí “no escucharía a Biden”.

Trump elogió a la ruidosa multitud apostada en los alrededores y dentro de un aeropuerto e hizo hincapié en que había una seguridad más visible a su alrededor después de dos intentos de asesinato, diciendo: “Hoy en día te dan un poco más de seguridad, ¿te das cuenta?”.

“Tengo más ametralladoras de las que he visto nunca; mira a estos tipos”, dijo refiriéndose a la seguridad. Fue interrumpido por los gritos de la multitud de “¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos!” antes de continuar: "Tenemos más hombres y cada uno de ellos parece salido de una película, santo cielo".

Luego lo conectó de nuevo con el hijo nativo de Latrobe, agregando: "Se parecen a Arnold. Nadie puede verse mejor que Arnold".

