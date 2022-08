Eva Longoria y Latino Victory Project unen fuerzas para motivar a las mujeres latinas a sumarse a la campaña "Vote Like a Madre"

Este pasado sábado, Univision Contigo se hizo presente en el evento “Brunch Like a Madre” organizado por “ Vote Like a Madre.” Una conversación moderada por Maity Interiano, presentadora de Noticiero Univision, Nathalie Rayes, Presidenta de Latino Victory, Yoca Arditi-Rocha, Directora Ejecutiva de The CLEO Institute, y la actriz de Hollywood Eva Longoria.

En el evento discutieron sobre la importancia de las votaciones de las madres Latinas en las elecciones de medio termino de 2022. Vote Like a Madre lanzará una campaña para motivar a las mujeres Latinas a votar por candidatos que reconozcan que el cambio climático es real y busquen soluciones para contrarrestar los efectos dañinos producidos por el ser humano hacia el medio ambiente.