Donald Trump

Dos tercios de los estadounidenses dicen que Trump no está preparado para aceptar el resultado de las elecciones

El sondeo es una muestra del eco que ha tenido en los votantes la repetición de la falsedad sobre el fraude electoral que Trump y algunos de sus aliados vienen haciendo desde hace años.

Video Kamala Harris vs. Donald Trump: ¿qué dicen las encuestas? Lo analizamos en Línea de Fuego

Ya se sabe que el expresidente Donald Trump se ha negado a decir si aceptará el resultado de las elecciones presidenciales en noviembre. Pero una nueva encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses cree que, precisamente, el republicano no está preparado para aceptar el resultado (especialmente si pierde).

Una nueva encuesta de ABC/Ipsos indicó que dos tercios de los estadounidenses dicen que Trump no está listo para reconocer el resultado.

Pero además, el sondeo encontró otro dato llamativo que podría ser un reflejo de la repetición constante de Trump sobre fraudes electorales que no existieron, y es que el 17% de los estadounidenses dicen que no están preparados para aceptar los resultados.

La encuesta detalló que, además, la mayoría de los estadounidenses dicen que sí están listos para aceptar los resultados, y creen que la candidata demócrata Kamala Harris también lo hará.

"El 81% de los estadounidenses... dice que, independientemente del candidato que apoyen, están preparados para aceptar el resultado de las elecciones. Un 68% ve a Harris preparada para aceptar el resultado. Solo el 29% dice lo mismo sobre Trump", apunta el sondeo.

Los votantes de Harris vs. los votantes de Trump

El 92% de los partidarios de Harris dicen que "personalmente están preparados para aceptar el resultado" mientras que entre los partidarios de Trump el 76% dice que está listo para aceptar.

Solo el 6% de los partidarios de Harris cree que Trump está preparado para aceptar (una posible derrota). Esa cifra aumenta a un 58% entre los propios partidarios del republicano.

El 97% de los partidarios de Harris cree que ella está preparada para aceptar el resultado, pero solo el 44% de los partidarios de Trump piensa lo mismo.

Negarse a aceptar el resultado de las elecciones de 2020 fue, en buena parte, lo que disparó el violento asalto al Capitolio de enero de 2021, cuando miles de seguidores de Trump entraron al Congreso para frenar la certificación de la victoria de Joe Biden.

Desde entonces hubo decenas de investigaciones y condenas a personas que participaron del asalto. Además, disparó investigaciones sobre el rol de Trump y sus aliados en los intentos por targiversar los resultados.

Para las elecciones de 2024, Trump se ha negado a decir explícitamente si aceptará el resultado de noviembre. Y durante su primer debate con el 27 de junio con el presidente Joe Biden, Trump fue consultado sobre el tema y respondió que aceptará "si son unas elecciones justas, legales y buenas".

Video Kamala Harris concede su primera entrevista como candidata: habló de Trump, inmigración y su trayectoria
