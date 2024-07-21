Cómo Biden parece imitar la táctica de Trump de arremeter contra "las élites" frente a quienes piden deje la candidatura

A medida que crecen los llamados dentro y fuera del Partido Demócrata para que Joe Biden se retire de la carrera presidencial, parece crecer también su firmeza al repetir que no renunciará y que sigue siendo la mejor opción para vencer a Donald Trump en las elecciones de noviembre.

En un momento, el presidente pasó de la defensa al ataque: en lugar de esforzarse más en convencer a quienes tienen dudas sobre por qué sigue capacitado para permanecer como candidato optó por una estrategia de atacar a sus críticos que a algunos recordó a tácticas usadas frecuentemente por su rival republicano.

Biden pareció menospreciar las voces que le pidieron que se retire asegurando que son solo “las élites” quienes están ahora en su contra. En cambio, aseguró, cuenta con el respaldo de la mayoría de la ciudadanía, tal y como demostró al lograr el 99% de delegados durante las pasadas elecciones primarias.

Pero desde entonces han pasado mucho tiempo y eventos, especialmente el débil debate frente a Trump que arrojó serias dudas sobre su capacidad física y mental para poder optar a una reelección a sus 81 años.

“No me importa lo que digan esos grandes nombres”, dijo Biden sobre expertos, donantes o miembros desencantados de su propio partido. "Me siento muy frustrado... por las élites del partido", dijo en otra entrevista en la que agregó que esas élites creen "saber mucho más".

¿En qué se parecen las estrategias de Biden y Trump a la hora de culpar a "las élites"?

Lo cierto es que, con declaraciones como estas, el presidente está atacando al 'establishment' o grupos de poder que, en el pasado, fueron precisamente el núcleo central de su apoyo. Y es aún más llamativo que esta táctica es, precisamente, la misma que ha utilizado en repetidas ocasiones a lo largo de toda su carrera su oponente Trump, a quien Biden considera “una amenaza mortal para la democracia”.

En 2016, por ejemplo, cuando el ya excandidato republicano Mitt Romney llamó “farsante” y “fraude” a Trump antes de las elecciones que este acabaría ganando, el magnate respondió arremetiendo contra la casta de su partido. "El candidato fallido Romney, que lideró una de las peores candidaturas presidenciales de la historia, trabaja con el 'establishment' para enterrar una gran victoria republicana", dijo entonces Trump.

Ahora, en casi todos sus mítines políticos, Trump insiste ante sus seguidores en la idea de derrotar al “Estado profundo”, un concepto que usa para referirse a los funcionarios y empleados del gobierno que según él tienen tanto poder que impiden que se lleven a cabo políticas, incluso cuando él era presidente de Estados Unidos.

Alyssa Farah Griffin, exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump que ahora es crítica de él, le dijo a la agencia AP que Biden está “empleando tácticas similares” a las del expresidente al dar respuestas combativas, llamar a programas en vivo para intervenir, presionar a congresistas y querer mostrar que él es el único candidato posible en este escenario.

El equipo electoral de Biden, sin embargo, rechaza tajantemente cualquier comparación entre ambos candidatos. “El presidente Biden respeta y defiende nuestra democracia, incluidos los más de 14 millones de personas que votaron por él como candidato de su partido”, dijo Sarafina Chitika, vocera principal de su campaña.

“Trump, mientras tanto, es un delincuente convicto que no puede aceptar que violó la ley o que perdió ante Joe Biden por más de siete millones de votos. La diferencia entre ellos no podría ser más clara para los votantes, y es por eso que Donald Trump perderá una vez más en noviembre”, agregó en declaraciones a AP.

¿Realmente son solo "las élites" quienes piden la renuncia de Biden?

Sin embargo, la creencia de Biden de que solo “las élites” están mostrando dudas sobre su candidatura podría no ser del todo cierta. Según una encuesta realizada tras el debate electoral por el diario The New York Times y Siena College, el 47% de los votantes demócratas reconoció que preferiría otro candidato, frente al 48% que apostó por la permanencia del actual presidente.

Su táctica de ataque a quienes cuestionan su capacidad para enfrentarse a Trump y para estar otros cuatro años en la Casa Blanca ha sido, de hecho, criticada por alguno de sus más fieles aliados. Paul Begala, veterano estratega demócrata y exasesor del presidente Bill Clinton, mostró su descontento por el hecho de que Biden y su equipo hayan criticado a David Axelrod, exasesor de Barack Obama, tras mostrar sus preocupaciones sobre su permanencia en la carrera electoral.

“Estoy realmente cansado de que ataquen a demócratas de buena fe que están realmente preocupados de que Biden nos cueste la Cámara, el Senado y la Casa Blanca. Supongo que les daría ese consejo: si quieren unir a su partido, intenten atacar un poco a Trump en lugar de a estas élites demócratas”, le dijo a CNN.

Pese a reafirmar una y otra vez que no abandonará la carrera electoral, cada vez son más las voces que públicamente piden la salida de Biden del proceso. Los más recienten han sido Peter Welch y el independiente Joe Manchin.

La expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi también está, según reportes, moviendo hilos dentro del partido para que Biden evalúe salir de la carrera porque encuestas muestran que es improbable que pueda derrotar a Trump en noviembre.

El famoso actor y activista demócrata George Clooney fue más allá en un tajante artículo publicado en The New York Times en el que pidió a Biden “salvar la democracia” retirando su candidatura."No vamos a ganar en noviembre con este presidente", escribió.

