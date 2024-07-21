Manchin, senador demócrata que se volvió independiente, pide a Biden "pasar la antorcha" y salir de la carrera presidencial

Video Te resumimos el debate entre Trump y Biden en menos de dos minutos

El senador Joe Manchin, un demócrata que se volvió independiente, pidió este domingo al presidente Joe Biden que abandone la carrera por la reelección y se enfoque estos meses en lo que resta de su mandato presidencial.

"Con pesar llegué a la decisión de que es momento de pasar la antorcha a una nueva generación", dijo el senador por West Virginia en CNN.

Hasta el momento, casi tres docenas de demócratas en el Congreso han dicho que Biden debe desistir de enfrentarse al republicano Donald Trump en noviembre. De ese grupo, cuatro senadores demócratas —Peter Welch por Vermont, Jon Tester por Montana, Martin Heinrich por Nuevo México y Sherrod Brown por Ohio— han expresado ese deseo.

"Me preocupan la salud y bienestar del presidente", dijo Manchin en ABC News. "Creo que el Partido Demócrata necesita un proceso abierto" para elegir a un posible reemplazo de Biden en las boletas electorales, agregó el senador que no está buscando la reelección tras convertirse en independiente en mayo pasado.

Pero mientras Biden permanece aislado en su casa de playa en Delaware después de ser diagnosticado con covid-19, ha dicho que está listo para regresar a la campaña esta semana y contrarrestar una “visión oscura” expuesta por Trump. Biden insiste en que puede derrotar a Trump como en 2020 y se ha estado reuniendo con familiares y asesores mientras se resiste a los esfuerzos para que abandone la contienda.

La propuesta de Manchin: que Biden despeje el camino y "un proceso abierto para elegir a un nuevo candidato"

Pero para Manchin, como para otros congresistas, Biden debería despejar el camino para otros demócratas y pasar el resto de su mandato como “el presidente que siempre quiso ser, ser capaz de unir al país, volver a unirlo, poder tal vez pasar todo su tiempo resolviendo los problemas de Gaza y llevar la paz a Gaza y a Oriente Medio. También poder dedicar su tiempo a reforzar la capacidad de Ucrania para defender y ganar su libertad, y luego poder mostrar al resto del mundo la transferencia ordenada de poder de la superpotencia del mundo”.

El ahora senador independiente gregó que “el Partido Demócrata necesita un proceso abierto” para elegir un nuevo candidato. Manchin dijo que no estaba tratando de reemplazar a la vicepresidenta Kamala Harris. “Se trata de una competencia sana”, señaló el legislador.

Pero el brazo normativo del Comité Nacional Demócrata sigue adelante con los planes de realizar una votación virtual antes del 7 de agosto para nominar al candidato presidencial, antes de la convención del partido a finales de mes en Chicago.

