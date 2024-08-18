Este lunes arranca la Convención Nacional Demócrata: así volverán a consagrar a Kamala Harris como la candidata presidencial

Hace casi dos semanas que la vicepresidenta Kamala Harris ganó oficialmente la nominación presidencial demócrata en una votación realizada de forma remota, la primera vez que se ha consagrado a un candidato antes de la convención del partido.

Los cerca de 4,700 delegados encargados de elegir a la persona que encabezará la candidatura lo hicieron desde computadoras y dispositivos, en un relativo aislamiento unos de otros. Dada la naturaleza de cómo se dio ese proceso, los líderes del Partido Demócrata esperan vestir el momento con algo más de emoción a través de una votación en la Convención Nacional Demócrata (CND), que comienza este lunes en Chicago.

Uno de los principales puntos del día será precisamente una suerte de reedición de esa votación oficial de principios de agosto. El Comité Nacional Demócrata la denominó “votación nominal de celebración” y afirmó en un comunicado que el acto dará a los delegados la oportunidad de “celebrar la nominación” de Harris, que es la primera mujer negra que encabeza la candidatura presidencial de un partido clave.

¿Cuándo será esta votación para nombrar a Harris como candidata demócrata?

Los delegados se reunirán en la sala de la convención el martes, 20 de agosto, para emitir sus votos simbólicos.

Es la tercera convención demócrata consecutiva en la que se pasa lista un martes y la primera en persona desde 2016. Durante décadas, los demócratas pasaban lista los miércoles, el penúltimo día de la convención.

¿Se espera alguna novedad en la votación del candidato demócrata?

Hace más de 40 años que no hay dudas sobre quién será el candidato en la votación durante la convención. Desde entonces, siempre ha surgido un candidato único en cada partido como presunto nominado mucho antes de la cita.

Esto es especialmente irreversible en la convención demócrata de 2024, ya que la votación ceremonial no es vinculante y no puede deshacer o modificar los resultados de la votación oficial anterior para nominar a Harris, celebrada durante cinco días en la primera semana de agosto.

Eso no quiere decir que no pueda haber algún intento de organizar un voto de protesta desde el hemiciclo de la convención, pero no tendrá ninguna repercusión en el resultado.

El resultado de la votación oficial de nominación de principios de agosto fue de 4,563 votos para Harris y 52 para “presente”, la única otra opción en la papeleta. Otros 79 delegados no votaron.

¿Cómo será esta suerte de ceremonia para elegir a Harris como la candidata demócrata?

Los organizadores de la convención han indicado que la votación seguirá el formato general de las pasadas votaciones nominales presenciales, con algunos cambios menores.

Las delegaciones estatales seguirán expresando su voto desde el hemiciclo de la convención en una sesión presidida por el secretario de la convención. Estas presentaciones suelen ser una oportunidad para que cada delegación exprese su apoyo al candidato y al partido, al tiempo que demuestra el orgullo de su estado.

Este año, cada presentación irá acompañada de una canción que represente a la delegación, similar a la canción de un bateador estrella en un partido de béisbol. Un DJ tocará la canción en el escenario principal, mientras se proyectan imágenes icónicas de cada estado y territorio en grandes pantallas.

¿Cuál es el orden de votación de los estados en la Convención Nacional Demócrata?

El secretario de la convención pedirá a las delegaciones de los estados que voten en su mayoría por orden alfabético, con algunas excepciones.

La votación comenzará con Delaware, estado natal del presidente Joe Biden, como homenaje al presidente. Concluirá con Minnesota, estado natal del candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, y California, estado natal de Harris. Los organizadores dicen que el orden modificado simboliza el paso de la antorcha de Biden a Harris y a la “próxima generación de liderazgo demócrata”.

Modificar el orden en que las delegaciones emiten sus votos es una herramienta habitual que ambos partidos han utilizado para coreografiar la votación nominal y permitir que determinados estados desempeñen un papel más destacado en el proceso.

¿Votan directamente los delegados demócratas?

En las pasadas votaciones de las convenciones de ambos partidos, la votación se detenía temporalmente cuando el candidato superaba los votos necesarios para ganar la nominación, de modo que los delegados celebraban la ocasión en el hemiciclo.

Posteriormente, la votación se reanuda hasta que todas las delegaciones hayan votado. Los organizadores de la convención no han indicado si los delegados celebrarán el hito simbólico de la nominación de Harris. La distinción es algo discutible este año, puesto que Harris ya es la candidata, según la votación oficial celebrada a principios de agosto.

¿Se votará a Walz como candidato a la vicepresidencia?

Los delegados emitirán votos simbólicos en la votación de celebración tanto para Harris como para Walz, según una declaración de los responsables de la convención, lo que supone un cambio respecto a las votaciones nominales tradicionales. Normalmente, el candidato a la vicepresidencia es elegido oficialmente por los delegados mediante un procedimiento separado, a menudo en un día distinto de la convención.

Los candidatos a la vicepresidencia de ambos partidos suelen ser elegidos por aclamación, es decir, por votación a viva voz de toda la delegación de la convención, en lugar de por votación como tal. Este proceso separado suele ser una formalidad, ya que la identidad del presunto candidato a la vicepresidencia suele conocerse mucho antes del inicio de la convención.

Este año, Walz obtuvo la candidatura a la vicepresidencia a principios de agosto. Tras convertirse en la candidata presidencial, Harris propuso oficialmente a Walz como su compañero de fórmula y el presidente de la convención declaró a Walz candidato de acuerdo con las normas del partido.

El mismo procedimiento se utilizó para nominar a Harris como candidata a la vicepresidencia en la convención de 2020.

¿Cuándo aceptan Harris y Walz las nominaciones?

Harris y Walz se convirtieron en los candidatos demócratas a la presidencia y vicepresidencia el 6 de agosto, pero cada uno de ellos aceptará simbólicamente sus candidaturas en sendos discursos ante el pleno de la convención. Harris hablará el jueves, siguiendo la tradición de ambos partidos de que el candidato se dirija a la convención la última noche.

Walz hablará el miércoles por la noche. Durante décadas, el candidato demócrata a la vicepresidencia se dirigía a la convención la última noche, justo antes que el candidato presidencial. Esa práctica terminó en 1996 y desde entonces el discurso del candidato a vicepresidente se ha celebrado el miércoles por la noche, con la excepción de 2012, cuando se celebró el jueves.

¿Las votaciones siempre se hacen en persona?

En la convención de 2020, el entonces candidato Joe Biden ganó la nominación después de que los delegados emitieran sus votos virtualmente a través de una serie de elaboradas presentaciones de video en directo a distancia desde cada estado y territorio de Estados Unidos, un proceso creado en respuesta a la pandemia.

Algunas de esas presentaciones a distancia fueron peculiares y se convirtieron en favoritas de la convención. Este año, los organizadores de la convención afirmaron en un comunicado el domingo que la celebración del pase de lista volverá a incorporar algunos elementos de vídeo en directo para “mostrar la diversidad y la belleza de Estados Unidos”.

¿Por qué se celebró este año la votación oficial de la candidatura antes de la convención?

Los responsables indicaron por primera vez en mayo que llevarían a cabo una votación virtual antes de la convención para evitar problemas con un posible obstáculo a la hora de incluir al candidato demócrata en la papeleta de Ohio.

La fecha límite en Ohio para inscribirse en la papeleta de las elecciones generales era el 7 de agosto. Aunque la fecha límite había sido modificada en años anteriores de elecciones presidenciales para dar cabida a las convenciones de finales de verano de ambos partidos, este año los republicanos del estado inicialmente planeaban hacer cumplir el plazo existente.

La Legislatura, controlada por los republicanos, hizo finalmente un ajuste para la convención a instancias del gobernador republicano, Mike DeWine, pero la ley no entrará en vigor hasta el 31 de agosto.

Citando la preocupación de que los republicanos de Ohio intentaran bloquear a su candidato a pesar de la solución legislativa, los funcionarios de la Convención Nacional Demócrata siguieron adelante con su votación virtual como estaba previsto originalmente.

