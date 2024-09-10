Taylor Swift anuncia que votará por Kamala Harris apenas terminado el debate presidencial

Video El saludo con el que comenzó el debate entre Kamala Harris y Donald Trump: "Diviértete"

La famosa cantante Taylor Swift ofreció su apoyo a Kamala Harris en las elecciones de noviembre, según dijo en un comunicado que fue difundido en redes sociales poco después de terminado el primer debate entre al vicepresidenta y Donald Trump

"Como muchos de ustedes, vi el debate esta noche. Si aún no lo han hecho, ahora es un buen momento para investigar sobre los temas en cuestión y las posturas que estos candidatos tienen sobre los temas que más les importan. Como votante, me aseguro de ver y leer todo lo que pueda sobre las políticas y planes que proponen para este país", explicó Swift.

La cantante firmó el mensaje “Taylor Swift, señora de los gatos sin hijos”, en referencia a los comentarios que hizo alguna vez el hoy senador por Ohio y candidato a vicepresidente en la fórmula republicana, JD Vance, cuando cuestionaba a quienes consideraba que eran muchas de las mujeres liberales que estaban moldeando decisiones políticas dentro del Partido Demócrata.

Swift hizo referencia a una foto generada por inteligencia artificial "que se publicó en el sitio de Donald Trump una IA 'mía' que supuestamente lo apoyaba en su candidatura presidencial. Esto despertó mis temores sobre la IA y los peligros de difundir desinformación" y asegura que eso la motivó a ser clara en cuáles son sus planes para estas elecciones.

"Voy a votar por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024 (...) Creo que es una líder con una mano firme y talentosa, y creo que podemos lograr mucho más en este país si somos guiados por la calma y no por el caos".

Swiftt pidió a sus seguidores que, como ella, hagan su investigación para tomar una decisión informada, al tiempo que les sugirió "votar temprano".