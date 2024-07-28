Por qué destaca Andy Beshear entre los favoritos para ser el compañero de fórmula de Kamala Harris

Entre los candidatos que más suenan entre los que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, está considerando para ser su compañero de fórmula para las próximas elecciones presidenciales se encuentra Andy Beshear, el actual gobernador Kentucky.

Beshear es un abogado de 46 años e hijo de Steve Beshear, un popular político local que dirigió Kentucky entre 2007 y 2015, vicegobernador entre 1983 y 1987, fiscal general del estado entre 1979 y 1983, y legislador estatal entre 1974 y 1980.

PUBLICIDAD

Beshear, al igual que su padre, fue fiscal general de Kentucky antes de ser elegido gobernador. Cuenta con un récord electoral singularmente exitoso para un demócrata en un estado rojo, que podría ser atractivo para la fórmula electoral demócrata.

El actual gobernador de Kentucky ha sido elegido dos veces para la posición que actualmente ocupa y, si bien ganó su primera elección en 2019 por solo 0.36 puntos porcentuales derrotando a un gobernador republicano en funciones, en 2023 fue reelegido por un sólido margen de 5.07 puntos.

Los sólidos triunfos de Andy Beshear en Kentucky

Los triunfos de Beshear generaron titulares a nivel nacional por tratarse de un demócrata elegido en un estado fuertemente republicano, en el que el entonces presidente Donald Trump superó a Joe Biden en 2020 por más de 26 puntos porcentuales y que además es el hogar del jefe de la minoría en el Senado, Mitch McConnell.

A diferencia de su padre, Beshear se ha tenido que enfrentar a una Legislatura totalmente controlada por republicanos, con supermayorías en ambas cámaras, que han obstaculizado algunas de sus prioridades más importantes, como la educación preescolar financiada para todos los niños de 4 años de Kentucky.

El gobernador de Kentucky Andy Beshear habla con los medios en el Capitolio estatal, el 8 de noviembre de 2023, en Frankfort, Kentucky.(AP Photo/Timothy D. Easley, File) Imagen Timothy D. Easley/AP

¿Qué

aportaría Andy Beshear a la fórmula electoral demócrata?

A pesar de la obstrucción republicana, durante el gobierno de Beshear, Kentucky ha experimentado un crecimiento económico récord que el gobernador suele promover al inicio de sus sesiones informativas. En ellas también menciona su fe cristiana y cómo esta guía la formulación de sus políticas.

PUBLICIDAD

Beshear obtuvo elogios generalizados por su desempeño durante la pandemia de covid-19 y por su respuesta a una serie de inundaciones en 2022 en las que murieron 38 personas y a los tornados que causaron daños masivos en 2023. También ha sido aplaudido por sus habilidades comunicacionales y frecuentes conversaciones con los medios.

Tras cinco años como gobernador, Beshear continúa siendo popular en su estado. Según una encuesta de Morning Consult publicada en octubre, tiene un índice de aprobación del 67%, y solo con un 28% de desaprobación, lo que lo convierte en el gobernador demócrata más popular de la nación y el segundo gobernador más popular de todo el país, detrás del republicano Phil Scott, quien tiene en Vermont (feudo demócrata) un índice de aprobación del 81%.

Horas después de que el presidente Biden anunciara el abandono de su esfuerzo por la reelección, Beshear proclamó su "respaldo pleno" a Harris para ser candidata a la presidencia, en una entrevista en la cadena de noticias por cable MSNBC. "La vicepresidenta es inteligente y fuerte, lo que la convertirá en una buena presidenta", afirmó Beshear. "Pero también es amable y tiene empatía, lo que puede convertirla en una gran presidenta. El contraste entre ella y los que se postulan del otro lado no podría ser más claro", dijo Beshear.

En la misma entrevista, Beshear atacó duramente a quien sería su oponente a la vicepresidencia, el senador republicano por Ohio JD Vance. "Quiero que el pueblo estadounidense sepa qué es un residente de Kentucky y cómo es, porque déjenme decirles que JD Vance no es de aquí", dijo Beshear, fustigando al compañero de fórmula de Trump por llamar “perezosos a la gente del este de Kentucky”. Es un “oportunista millonario que explota a los trabajadores”, agregó.

PUBLICIDAD

Si bien Beshear difícilmente podría lograr que su estado de Kentucky vote por un candidato presidencial demócrata, su capacidad de conectar con la gente de su región podría resultar importante en todo el Medio Oeste y los Apalaches, donde vive un gran número de votantes blancos sin educación universitaria entre los que Harris necesita ganar votos.

Según dijo a NBC News John Rabinowitz, un abogado a quien Beshear nombró presidente de la comisión de carreras de caballos del estado, "probablemente no haya una persona con que la gente se identifique más en el Sur o el Medio Oeste del país".

Beshear está casado con la trabajadora social Britainy Beshear con quien tiene dos hijos, Will y Lila, de 14 y 13 años, respectivamente. Ambos son diáconos de la Iglesia Cristiana Beargrass de Louisville.

Con información de The Associated Press.