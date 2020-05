Para qué quiere Sanders ganar más delegados en las primarias que faltan si ya suspendió su campaña

Decidos a ejercer la mayor influencia posible para que la campaña de Joe Biden adopte posturas más progresistas, varios Comités de Acción Política (PAC) y otras entidades están redoblando esfuerzos para animar a votantes a que voten por Bernie Sanders en las primarias restantes.

La meta es conseguir más delegados para Sanders hasta sumar 1.200. Esta es la cantidad mínima de delegados que la Convención Nacional Demócrata requiere para permitir que el senador de Vermont tenga voz y voto en los comités de plataforma y reglamentos de la convención, aunque él haya suspendido su campaña. A través de estos comités, Sanders trataría de moldear la plataforma del partido con sus propuestas progresistas.

Hasta el miércoles, Sanders había logrado 984 delegados, mientras que el exvicepresidente sumaba 1.464 delegados.

Para obtener la nominación del Partido Demócrata, Biden necesita acumular 1.991 de todos los 3.979 delegados disponibles, lo cual es algo que se da por descontando que logre debido a que es el único candidato en campaña.

Un candidato obtiene delegados de manera proporcional a la cantidad de votos que recibe siempre y cuando consiga al menos el 15% de los votos populares en un estado. Y faltan al menos 15 primarias en estados y territorios estadounidenses antes de la convención a realizarse en agosto.

Visiones diferentes

Líderes de varios PAC y otras entidades que están alentando el voto en favor de Sanders dijeron a Univision Noticias que la idea es seguir avanzando propuestas progresistas aunque el senador de Vermont haya suspendido su campaña.

“El Partido Demócrata está dividido en dos visiones diferentes y pensamos que la parte que apoyamos tiene que estar representada en la convención y tiene que tener una voz fuerte dentro del partido, lo cual podemos lograr consiguiendo más delegados”, dijo Alan Minsky, director ejecutivo de Progressive Democrats of America (PDA), PAC de base que está alentando a votantes a votar por Sanders.

PDA fue quien organizó la campaña “Run, Bernie, Run” para que Sanders se postulara en el 2016 como candidato presidencial demócrata.



Sanders suspendió su campaña a principios de abril y luego dio su apoyo a Biden, pero ha dicho que mantendrá su nombre en las primarias restantes para ganar más delegados.

En su lugar, ahora lo promueven PACs como Once Again, que esta semana comenzó a hacer llamadas y enviar mensajes de correo electrónico a miles de votantes de Oregon pidiéndoles que voten por Sanders. La primaria en ese estado es el martes 19 de mayo.

“Creemos que el movimiento formado por Bernie Sanders podría tener mayores posibilidades si logramos el mínimo necesario de delegados”, dijo Charles Lenchner, cofundador del PAC Once Again, promovido por PDA y entidades afines. “Y confiamos en que podemos alcanzar este mínimo”.

Once Again es el último PAC en comenzar a promover a Sanders, siguiendo los pasos de entidades parecidas como Our Revolution, organización derivada de la campaña presidencial del senador en 2016, y Nuestro PAC, formado por el exasesor de la campaña de Sanders, Chuck Rocha.

“Nuestro mensaje (a los votantes) es: es muy importante que voten por Bernie Sanders y es por esto: porque tenemos que seguir reformando el Partido Demócrata y si no tenemos suficientes delegados, no vamos a poder presentar propuestas en la convención”, dijo Paco Fabian, director de campañas de Our Revolution.

Fabian también dijo que ahora están enfocados en Oregon y que luego continuarán con otros estados usando su base de datos que incluye unos tres millones de contactos.

Norman Solomon, director nacional de RootsAction, proyecto progresista online que también está alentando a votantes a votar por Sanders, dijo que sigue promoviendo al senador de Vermont porque se trata de avanzar la causa progresista y derrotar a Donald Trump.

“Esto no es lo que nos gusta, pero es lo que nos tocó. Uno no siempre gana en la política”, dijo Solomon, aludiendo a que su candidato a presidente ya no tiene posibilidades de llegar a la Casa Blanca.

“Ahora se trata de la gente afectada por el cambio climático, la desigualdad de ingresos. Estos son temas cruciales que nos preocupan mucho, así que mientras más delegados consigamos, más poder de negociación logramos”, puntualizó Solomon.

Presionar desde la izquierda

Antes de la convención, Sanders tratará de moldear la plataforma del Partido Demócrata a través de seis comités que él y Biden han creado para que busquen prioridades de común acuerdo y luego den recomendaciones. Ambos líderes anunciaron el miércoles a los integrantes de los comités de salud, inmigración, educación, reforma del sistema penal, cambio climática y economía.

Pero si bien Sanders está tratando de mover a Biden hacia la izquierda, tanto él como el exvicepresidente están tratando de cohesionar a los demócratas para mostrar unidad de cara a las elecciones de noviembre.

"En la convención tiene que haber un frente unido y transparente y Sanders tiene que ser completamente claro y no dejar margen de dudas y decir que apoya a Biden 100% porque si hay algún tipo de debate o manipulación de parte de los simpatizantes de Sanders, eso sería problemático para las señales que él tiene que dar en apoyo a Biden", dijo Mindy Romero, socióloga política de la Universidad del Sur de California, a Univision Noticias.

Biden ha puesto cada vez más importancia en la unificación del partido. En el comunicado al anunciar los integrantes de los seis comités conjuntos, por ejemplo, dijo que "un partido unido es clave para derrotar a Donald Trump en noviembre y sacar a nuestro país de esta crisis (derivada del coronavirus) sin precedentes".

“No sólo se trata de hablar del arcoíris y querer que todos esté unidos porque esto es chévere. Biden necesita el voto de los simpatizantes de Sanders en estado como Michigan y Wisconsin”, agregó la experta. “Lo que está en juego es algo vital”.