Las 4 claves del día en la recta final de la campaña: Trump ataca a Biden por su plan petrolero y temor por demoras en el correo

Joe Biden debió aclarar este viernes que, si gana las elecciones presidenciales, no prohibirá las actividades de la industria petrolera después de que sus comentarios sobre una "transición" en el sector energético no fueron claros durante el último debate presidencial . El presidente Donald Trump usó esas declaraciones para arremeter en contra de su contendor y acusarlo de querer "destruir" esa industria.

Por otro lado, un funcionario de la campaña de reelección de Trump buscó responsabilizar a los padres de los niños que fueron separados de sus familias en la frontera y aún no han podido ser reunificados. El portavoz Tim Murtaugh dijo que ello se debe a que, al haber sido contactados, los padres "no quieren que los niños regresen". Sin embargo no explicó si eso se debe a que los padres no quieren que los menores regresen a las condiciones de pobreza y violencia en sus países de origen.