Un hacker entró al Twitter de Trump simplemente adivinando la (asombrosamente sencilla) contraseña

Autoridades del gobierno estadounidense y de Twitter lo niegan, pero fiscales holandeses afirmaron que un ciberpirata "penetró realmente en la cuenta de Twitter de Trump ", pero no presentarán cargos en su contra porque lo hizo, aparentemente, para alertar sobre riesgos de seguridad .

Se trata de Victor Gevers, un experto holandés de 44 años en seguridad cibernética, para quien no sería la primera, sino la segunda vez que logra ingresar en la que es una de las cuentas de Twitter más famosas y activas del mundo.

El 16 de octubre pasado, a dos semanas de las elecciones presidenciales en EEUU, Victor Gervers asegura que usó combinaciones el lema de la campaña electoral "MAGA 2020" (Make Great America Again, Hacer de nuevo grandioso a Estados Unidos). Al quinto intento dice que logró ingresar usando la contraseña: "maga2020!"

Gevers afirma que hace seis años ingresó a una anterior cuenta de Twitter de Trump ensayando con una de las frases más usadas por el entonces magnate inmobiliario cuando era el conductor del programa 'The Apprentice' (El aprendiz): "you are fired" (estás despedido). Gervers adivinó la contraseña sin mucho esfuerzo: "yourefired".