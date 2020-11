Esto es lo que pasará si Trump intenta lograr una victoria electoral mediante demandas

Una de las pocas certezas es que no veremos una repetición inmediata del caso de Bush vs. Gore que Trump parece tener en mente. Horas después de terminar la votación, en un discurso a las 2:00 a.m. que provocó la condena bipartidista cuando declaró prematuramente que había ganado las elecciones, Trump describió infundadamente el conteo de votos en marcha como "un fraude al público estadounidense". “Iremos a la Corte Suprema de EEUU”, dijo a sus partidarios. "Queremos que se detenga toda la votación”. Trump es famoso por ser pleitista, pero no es abogado ni parece entender que, aparte de una pequeña clase de casos (disputas territoriales entre estados, mayormente), las demandas no se originan en la Corte Suprema. La campaña de Trump tendría que presentar una demanda con un tribunal estatal o federal y, eventualmente, apelar un fallo adverso ante el tribunal superior. En el camino, como lo sugiere la anécdota del tribunal de Pennsylvania, la campaña tendría que presentar evidencia para respaldar su querella y, hasta el momento, no existe evidencia de fraude en los conteos en marcha, los cuales a menudo continúan más allá de la noche de las elecciones. El recuento de votos legítimos no es fraude, a pesar de lo que el presidente afirma en Twitter.