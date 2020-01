¿Es el juicio político a Trump "inválido" si el presidente no cometió un acto criminal?

El argumento principal de los abogados del presidente Trump en su defensa en el juicio político se basa en una afirmación de que las dos acusaciones en su contra son "constitucionalmente inválidas" porque "no alegan ningún delito o violación de la ley y mucho menos 'delitos graves y delitos menores' como lo exige la Constitución".

El comité judicial de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas y que redactó los artículos del juicio político, responde que la Constitución no exige un delito legalmente definido y, en cambio, es lo que el Congreso decida que es.

¿Qué dice la Constitución?

Sin embargo, los estudiosos del derecho han luchado durante siglos para definir qué son los delitos aplicables. "Es cierto que ningún fundador de la nación se puso de pie durante los debates constitucionales y explicó los estándares en detalle", dice Natelson, y agrega que no existe una definición universalmente aceptada de "crímines graves y delitos menores" o un catálogo de delitos que sean aplicables.

De hecho, dos juicios penales exitosos: el juez Robert Archbald (1913) y el juez Halsted Ritter (1936), ambos involucraron una mala conducta que no infringió ninguna ley penal.

La intención de los Fundadores

"No existe una regla clara de que debe haber un delito o delito específico", concuerda Donald Jones, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Miami. "Hay que tener en cuenta la intención de los redactores (de la Constitución) para comprender cuál era el mal que estaban tratando de abordar con el concepto de juicio político", agregó.

Jones argumenta que los redactores pretendían que el juicio político fuera "una defensa contra el despotismo". Si bien los redactores no querían revocar las elecciones, la máxima expresión de la 'voluntad del pueblo', también entendieron que la democracia requería controles y equilibrios para garantizar que los gobernantes no traicionaran la confianza pública y se comportaran como servidores del pueblo, no como déspotas.