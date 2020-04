En la búsqueda del 'voto verde' ¿logrará Biden el apoyo de los partidarios de Sanders?

Entre los temas que se discuten está el cambio climático, un punto muy sensible para muchos partidarios de Sanders, muchos de los cuales cuestionan el real compromiso que pueda tener Biden con el tipo de medidas radicales que creen que son necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y salvar el planeta.

El gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, un destacado ambientalista del Partido Demócrata y ex candidato presidencial, respaldó a Biden el miércoles después de recibir garantías de que el cambio climático sería una prioridad en su administración, informó el diario The Washington Post .

Biden obtuvo el respaldo de un importante grupo ambientalista el lunes, The League of Conservation Voters, que ha gastado decenas de millones de dólares en los últimos ciclos electorales para contribuir a la elección de candidatos demócratas. Pero, todavía tiene que convencer a los influyentes movimientos juveniles, como el Climate Mobilization, The Sunrise Movement y Greenpeace.