¿Decidirán los latinos el ganador de la reñida contienda en Carolina del Norte? Trump y Biden están prácticamente empatados allí

“Antes, no me interesaba todo lo que pasara en la política, pero todo cambió desde la redada de inmigración (en febrero de 2019); me tocó ver el caso del arresto del esposo de una vecina que trabajaba en una planta de pollos”, dijo Rubén Ocelot, un joven de 20 años hijo de migrantes mexicanos y quien también es voluntario de la organización Voto Latino.