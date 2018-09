Miles de expertos en salud mental están de acuerdo con Woodward y con el autor de la columna de opinión de 'The New York Times': Trump es peligroso

A principios de este año, ‘Fuego y Furia’ ( Fire and Fury, en inglés) de Michael Wolff ofreció una retrato similar. Ahora, una columna de opinión en The New York Times, escrita por un "alto funcionario anónimo de la Casa Blanca” describe cuán profundos son los problemas en esta administración y el esfuerzo que se ha requerido para proteger a la nación.