Acuerdos confidenciales y denuncias de machismo ponen a Bloomberg contra las cuerdas

"Cuando hablas de varios, ¿cuántos son realmente?", preguntó Elizabeth Warren al empresario Michael Bloomberg mirándolo fijamente como sugiriendo que no sacaría el dedo de la llaga hasta que respondiera. La insistencia de la senadora era por el asunto de los acuerdos de confidencialidad firmados por el multimillonario y mujeres que lo demandaron a él y a su empresa por acoso sexual y discriminación en Bloomberg LP.

"Los demócratas tomamos un gran riesgo si reemplazamos a un multimillonario arrogante con otro. Deben escuchar cuál fue su defensa: 'He sido agradable con algunas mujeres'", dijo Warren en uno de los momentos más tensos del cara a cara demócrata en Las Vegas, a días del caucus de Nevada, en los que estará ausente.

La hora del ataque

Pero en medio del repunte que ha mostrado en algunas encuestas y al tenerlo por primera vez junto con ellos en un escenario de debate, algunos rivales como Warren no dieron tregua cuando el asunto fue puesto sobre la mesa.

"Ha hecho varios acuerdos de confidencialidad, una docena, quién sabe cuántos, por acoso sexual y discriminación por género en el lugar de trabajo. ¿Estás dispuesto a liberar a esas mujeres de esos acuerdos para que podamos escuchar su lado de la historia?", increpó la senadora por Massachusetts. "No vamos a derrotar a Donald Trump con un hombre que tiene quién sabe cuántos acuerdos de confidencialidad y un goteo, goteo, goteo de historias de mujeres diciendo que fueron acosadas o discriminadas", espetó.

"Tenemos unos pocos acuerdos (...) son acuerdos entre partes que quieren mantenerlo privado. Y depende de ellos, los firman y debemos vivir con ello", afirmó el exalcalde de la ciudad de Nueva York. "En ninguno de ellos se me acusa de hacer otra cosa que no sea tal vez el que no les haya gustado un chiste que hice", dijo generando un sonido de desaprobación de la audiencia.