¿Qué está en juego en Nueva York en estas elecciones de mitad de periodo?

La contienda a la gobernación, con Andrew Cuomo a la espera de su segunda re-elección y tercer mandato, es una apuesta segura para los demócratas, de acuerdo con las encuestas de The Cook Political Report , Inside Elections with Nathan L. Gonzales , Sabato’s Crystal Ball y Real Clear Politics . Todas coinciden en que la carrera es sólida para el partido azul.

La influencia de Kavanaugh

Gillibrand votó en contra de la confirmación de Kavanaugh el 6 de octubre de 2018. Días antes manifestó en su cuenta de twitter: "Cualquier senador que vote para confirmar al juez Kavanaugh después del testimonio del Dr. Ford le está diciendo al país exactamente esto: las experiencias de las mujeres no importan. Sus traumas no importan. Sus historias y sus voces no importan".