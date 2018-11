Los demócratas retoman parte del poder: ¿fue una ola azul o solo una pequeña marejada?

Dado que los republicanos aumentaron su control en el Senado, no fue exactamente el tsunami que esperaban algunos demócratas, quienes se mostraron exageradamente optimistas.

De hecho, con tantas contiendas cerradas aún en juego en la noche de las elecciones, aún no estaba claro de inmediato a qué partido le había ido mejor.

The New York Times lo llamó "un cambio azul", y señaló que 317 de los 435 distritos electorales giraron a la izquierda a pesar de que solo 39 de esos distritos pasaron de ser republicanos a demócratas.

Los distritos que pasaron a manos de los demócratas tuvieron un cambio promedio de 21 puntos porcentuales, según The New York Times, mientras que el distrito promedio a nivel nacional se movió 10 puntos porcentuales hacia la izquierda, incluso donde ganaron los republicanos.

"En cierto sentido, a los republicanos los habían evacuado a tierras altas, lejos de las costas", según The Upshot, el equipo de análisis de datos de The New York Times.