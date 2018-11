Así reconquistaron los demócratas el Medio Oeste en las elecciones de mitad de periodo

No fue la única carrera que los demócratas ganaron en Kansas. La aspirante Sharice Davids derrotó al congresista Kevin Yonder y se convirtió en la primera indígena en servir en el Capitolio y en la primera representante del estado abiertamente gay.

Al otro lado del Medio Oeste, en la Michigan del cinturón del óxido, los demócratas ganaron con un mensaje muy similar. A las afueras de Detroit, en el distrito 8 del estado, la candidata Elissa Slotkin derrotó por cuatro puntos al congresista republicano Mike Bishop presentando como aval su experiencia como agente de inteligencia y servidora pública con Obama y George W. Bush. “No importa la razón por la que no me has apoyado. Quiero que sepas que sé que mi trabajo es apoyarte a ti”, dijo Slotkin a los votantes del distrito en la noche electoral.