Estos hispanos sí votaron en uno de los barrios latinos con menos participación de Nueva York

El primero en votar

A las 6.01 am, cuando apenas el sol empezaba a iluminar la fría mañana, Oscar Carro ponía un pie adentro del aula de votación de Sunset Park High School. Así se convertía en el primero en pedir una boleta y cumplía con su ritual en cada elección. “Siempre vengo temprano, y soy el primero o el segundo. Lo hago desde que me convertí en un ciudadano estadounidense, como buen ciudadano”, cuenta Carro, quien tiene 77 años, pero aclara que luce como de 25. Llegó desde Uruguay en 1969 y dedicó su vida a la Armada como ingeniero.

“Estados Unidos es hermoso, amo Estados Unidos, pero algo no anda bien aquí. […] Mire lo que está pasando: la gente está matando a los judíos, matando a la gente de color, matando a los hispanos. Este no es el Estados Unidos al que vine. Ese Estados Unidos era amigable y acogedor".

Votar allí y acá

La primera vez que Estela Gómez votó fue hace cuatro décadas en las calles de Ecuador. Había unas mesas con boletas encima y sólo escogió una y la puso en un sobre. “Así de simple era en aquellos años”, cuenta. Y lo siguió haciendo cada vez que pudo. La última fue este martes usando un escáner electoral en Marien-Heim Senior Center en Brooklyn. Gómez, de 62 años, cree que participar es importante, incluso aunque el tiempo no acompañe.

Gómez tiene muchos motivos esta vez para caminar bajo la lluvia hasta el centro de votación. No sólo no le agrada cómo el presidente Donald Trump “ataca a los hispanos”, y su “racismo”, dice, sino que también se preocupa por el acceso a la salud y a oportunidades laborales para ella y su familia. “A uno ya no le dan trabajo cuando es mayor”, lamenta.