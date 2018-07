Esta latina es ciudadana de EEUU pero le negaron competir en las elecciones en Georgia

El miércoles de esta semana otro juez que vio el caso de la joven latina de 28 años, Graig L. Schwall, respaldó también el argumento de Kemp que se basa en una regla de la Constitución estatal que dice que para presentarse a candidato de la legislatura tienes que haber sido "ciudadano de Georgia" durante los últimos dos años y que eso significa (aunque no lo dice la Constitución) que para ser ciudadano de ese estado se tiene que ser ciudadano de EEUU.

El juez insistió el miércoles que para ser ciudadano de Georgia, no residente, se debe ser ciudadano de EEUU.



Sin embargo, desde el punto de vista federal, no existen las ciudadanías estatales, se es o no ciudadano estadounidense, no de Georgia, California o Florida.