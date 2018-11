Aunque las autoridades aún están en investigaciones, la versión oficial es que el hombre de 72 años se acostó a dormir y no se despertó más. Su muerte ocurrió horas después de una fiesta que era una extraña combinación de un mitin de campaña y una celebración de cumpleaños, a la que asistieron el actor porno que lo encontró muerto, Grover Norquist –un ex asesor de Trump y lobista antimpuestos– y Joe Arpaio, el ex alguacil de Arizona famoso por sus maltratos a los inmigrantes que a pesar de que había sido acusado de cargos criminales, fue perdonado por el presidente.