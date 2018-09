El Papa "reacciona" y saca a tres altos consejeros, entre ellos al cardenal de Santiago, acusados de encubrir abusos sexuales

El caso Kadarima

En septiembre de 2015, Errázuriz, ante un ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco de una demanda civil que interpusieron las víctimas de Karadima contra el Arzobispado y contra quien resulte culpable de los abusos cometidos, dijo que en su decisión de no tomar cartas en el asunto pesó el hecho que quienes se declaraban como víctimas eran personas adultas, y también que “en esa época, la fama del padre Karadima era extraordinaria, tenía hasta fama de santo” y que con tal fama no creyó en la palabra de los denunciantes.

El caso Barros

“No existe ninguna prueba en contra del obispo Barros en 20 años”, dijo el Papa visiblemente irritado. “O sea que piensen con la cabeza y no se dejen llevar de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. Además, la única acusación que hubo contra ese obispo fue desacreditada por la corte judicial”, añadió.

En Chile nadie sabía del juicio a Barros y mucho menos que hubo una sentencia absolutoria. “Por eso, los abogados solicitaron a la corte que pida al Papa que envíe los antecedentes de Juan Barros y que la sentencia indicó que su caso no tenía asidero”, dijo en ese momento a Univision Noticias el doctor Juan Hamilton, una de las víctimas. “Queremos saber, que entregue mayores antecedentes y explique a qué se refiere”.

El 18 de enero de este año, tras concluir su visita a Chile, el Papa defendió rotundamente a Barros. “El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar", indicó. "No hay una sola prueba en contra. Todo es calumnia", agregó.

Cambio de postura

El 8 de abril, Francisco envió una carta a los obispos de Chile en la cual menciona que Scicluna le entregó el informe y les formula un llamado “para restablecer la confianza en la Iglesia, confianza rota por nuestros errores y pecados y para sanar unas heridas que no dejan de sangrar en el conjunto de la sociedad chilena”.

“Cuando me entregaron el informe y, en particular, su valoración jurídica y pastoral de la información recogida, reconocieron ante mí haberse sentido abrumados por el dolor de tantas víctimas de graves abusos de conciencia y de poder y, en particular, de los abusos sexuales cometidos por diversos consagrados de vuestro País contra menores de edad, aquellos a los que se les negó a destiempo e incluso les robaron la inocencia”, reveló el pontífice.