Los otros dos macabros casos que atribuyen ahora a Rex Heuermann, el presunto asesino serial de mujeres de Gilgo Beach

Rex Heuermann, de 60 años, un arquitecto de Nueva York y presunto asesino en serie de cuatro mujeres en la región de Gilgo Beach, Long Island, fue acusado este jueves de la muerte de otras dos víctimas.

Las acusaciones fueron hechas luego de que las autoridades obtuvieron más muestras de ADN y un documento digital que se sumaron a las evidencias que lo inculpan.

Heuermann compareció ante un juez en Long Island para ser acusado del asesinato de Jessica Taylor y Sandra Costilla, dos jóvenes de las cuales se sospechaba que habían sido víctimas de hombres que atacaban a trabajadoras sexuales.

Heuermann se declaró inocente de esos crímenes en la audiencia del tribunal de este jueves.

Fiscales describen asesinatos de nuevas víctimas

La policía encontró el cuerpo decapitado de Taylor en el 2003, sin brazos ni manos, en Manorville, Nueva York, donde los restos de una de las víctimas previas de Heuermann habían sido hallados. Un tatuaje le fue removido del cuerpo con un objeto punzocortante.

La muerte de Costilla no había sido vinculada con el caso de Gilgo Beach. Su cuerpo fue descubierto el 20 de noviembre de 1993 en una zona boscosa en la zona de North Sea, en Southhampton, por dos cazadores.

Investigadores inicialmente sospechaban que un carpintero de Manorville, John Bittrolff, estaba detrás del homicidio, y después fue sentenciado por haber asesinado a otras dos mujeres.

El cuerpo de Costilla tenía 25 heridas hechas con objetos punzocortantes, que se presume le fueron infligidos "post-mortem", incluyendo en su rostro, torso, senos y genitales.

Una década más tarde, los restos de Taylor fueron encontrados en Manorville.

El fiscal de Distrito de Suffolk County dijo que ADN de cabellos encontrados cerca de los restos de Costilla y Taylor vinculan a Heuermann con sus homicidios.

Fiscales sostienen que Costilla fue asesinada en algún momento entre el 19 y 20 de noviembre en 1993 y Taylor, entre el 21 y 26 de julio de 2003.

Heuermann fue arrestado en julio de 2023 afuera de su oficina de arquitectura en Manhattan.

Las cuatro víctimas previas

Además de las nuevas acusaciones, enfrenta cargos por haber asesinado a Melissa Barthelemy, de 24 años, Megan Waterman, de 22, Amber Costello, de 27 y a Maureen Brainard-Barnes, de 25. Se presume que las cuatro mujeres eran trabajadoras sexuales.

Sus cuerpos fueron encontrados en 2010 en una carretera costera cerca de Gilgo Beach.

Las nuevas acusaciones se produjeron pocos días después de que la policía terminó de realizar un amplio registro de la casa de Heuermann en Massapequa Park y de un área boscosa de Long Island relacionada con la investigación de una serie de muertes.

En un documento de la corte, la fiscalía dijo que pudo usar nuevos métodos de pruebas forenses para comparar los cabellos hallados en o cerca de los alrededores de ambas víctimas con un perfil de ADN que probablemente coincide con el de Heuermann.

Además, la fiscalía señaló que descubrió un “ documento de planificación” en el disco duro hallado en su sótano, el cual se usó para “diseñar metódicamente” sus asesinatos.

En el documento se establecen una serie de tareas a realizar antes, durante y después de los asesinatos, incluida la revisión del clima y la creación de un área de puesta en escena.

También incluye un lugar para anotar lecciones prácticas para la “próxima vez”.

En una sección, titulada “preparación del cuerpo” se incluye orientación para “retirar cabeza y manos”, así como tatuajes y restos de ADN, además de lavar los cuerpos.

Otra sección llamada “cosas para recordar”, parece destacar lecciones de asesinatos anteriores a los que se debe prestar atención, según la fiscalía.

Las anotaciones describen la importancia de dormir bien “antes de cazar”, usar cuerdas gruesas y limitar el ruido para aumentar el “tiempo de juego”.

Cientos de dispositivos revelan presunta violencia sexual

Los investigadores también incautaron cientos de dispositivos electrónicos de la casa de Heuermann que se presume utilizaba para comunicarse con sus víctimas.

Entre los dispositivos se encontraban 27 computadores, ocho laptops, 15 cámaras, 80 discos duros, 46 teléfonos móviles, cuatro dispositivos GPS, nueve routers de internet, 17 tabletas, 42 dispositivos USB, y cintas de VHS.

También investigadores encontraron cerca de 300 armas en la residencia del presunto asesino serial.

Análisis llevados por investigadores de los dispositivos encontraron una amplia colección de contenidos pornográficos violentos que mostraban prácticas de tortura. El material era muy similar a la condición en la que se encontraron los cuerpos de las dos víctimas por las que se le acusó este jueves.

