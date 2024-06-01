Video Asesinan a un repartidor de comida para robarle la moto: el sospechoso ya había estado en la cárcel

Robert Pickton, un asesino serial canadiense de mujeres que daba de comer los restos de sus víctimas a los cerdos de su granja en la década de 1990 y principios del 2000, murió tras sufrir un ataque en una prisión de Quebec.

Pickton purgaba una sentencia de cadena perpertua tras ser condenado por la muerte de seis víctimas confirmadas.

El Servicio Penitenciario de Canadá (CSC, por sus siglas en inglés), informó en un comunicado que Pickton murió tras el ataque que sufrió el 19 de mayo a manos de otro reo en el penal Port-Cartier de Quebec. Pickton tenía 74 años de edad.

El atacante, de 51 años, se encontraba bajo custodia, informó tras la agresión el vocero de la policía, Hugues Beaulieu.

Robert Pickton

daba los restos de víctimas a los cerdos

En 2007, aunque enfrentaba cargos por el asesinato de 26 víctimas, Pickton fue declarado culpable del homicidio de seis mujeres y sentenciado a cadena perpetua.

Sin embargo, durante el juicio un testigo dijo que Pickton le confesó cómo asesinaba a sus víctimas y daba de comer sus restos a los cerdos de su granja.

Los restos o el ADN de 33 mujeres, muchas de las cuales fueron recogidas en el área de Downtown Eastside en Vancouver, se encontraron en la granja de cerdos de Pickton en Port Coquitlam, en la Columbia Británica.

En una ocasión se jactó ante un agente de policía encubierto de haber matado a un total de 49 mujeres.

La investigación criminal más grande la historia en Canadá

Inicialmente, la policía de Vancouver fue criticada en su momento por no tomar en serio los múltiples casos de mujeres desaparecidas, ya que muchas de ellas eran de origen indígena y eran trabajadoras sexuales o consumidoras de drogas.

Sin embargo, ante las críticas, autoridades en Canadá posteriormente llevaron a cabo una de las investigaciones más grandes en la historia del país.

La granja de Pickton también se confirmó como la escena del crimen más grande en la historia canadiense. Investigadores recabaron 200,000 muestras de ADN en el sitio.

Las víctimas de

Robert Pickton

Las víctimas confirmadas de Pickton son seis: Sereena Abotsway, Mona Wilson, Andrea Joesbury, Brenda Ann Wolfe, Georgina Papin y Marnie Frey.

Tras el reporte de la muerte de Pickton, Cynthia Cardinal, hermana de Papin, dijo que el deceso del asesino serial significaba que finalmente podría superar el asesinato de su familiar.

“ Esto va a traer resignación para, no diré todas las familias, sólo diré para la mayoría de las familias”, declaró a la agencia AP.

