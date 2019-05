Un adolescente sin hogar se gradúa como el mejor de su escuela y consigue más de 3 millones de dólares en becas universitarias

Tras la muerte de su padre la familia no pudo seguir pagando las facturas y fueron desahuciados en febrero. Desde entonces rodaron por varias casas hasta que llegaron al campamento cristiano For the Kingdom , en donde el director les permitió quedarse, según contó el propio Mosley a la cadena Fox 13 .

El joven de 17 años también anunció que su familia se mudaría pronto a un nuevo hogar pero reconoció que no hubiera podido llegar a la universidad de no ser por la organización cristiana For the Kingdom, que lleva el campamento en donde ha estado viviendo todo este tiempo.