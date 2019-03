Educación feminista: en los colegios y las familias aún queda mucho por hacer

El papel del juego en un rol sexual estereotipado

Si a todo esto se suma que algunas escuelas mantienen la segregación por género y que en ellas las niñas son instruidas explícitamente en la asunción del rol que se espera de ellas, en su comportamiento (“Las niñas no hacen…”), en su lenguaje (“Las niñas no dicen…”), en su aspecto (“Las niñas no llevan, no se ponen…”), etc., ya está lista la “tormenta perfecta” que sustenta la desigualdad de género.