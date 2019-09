Baldes y arena para gatos para ir al baño si hay un tiroteo: los materiales para el regreso a clases en Colorado

"Estos eventos no son exclusivos a nosotros, pero tenemos una experiencia asociada con esto que está en primera plana constantemente", dijo John McDonald, director ejecutivo del departamento de seguridad escolar del distrito. "Parte de nuestra responsabilidad es estar a la vanguardia y tomárnoslo en serio".

"Esta es la realidad actual en nuestras escuelas públicas. No se puede permitir que esta sea la nueva normalidad. #EstoesEEUU", escribió su amiga Melea Mayen al compartir su video.

López quiere ser clara: no está molesta con la escuela por proporcionar estos suministros. Está molesta porque los maestros de hoy tienen que preocuparse por cosas como atarle torniquetes a sus estudiantes.

"Parece que, en general, a Estados Unidos no le importan nuestros niños, ni siquiera tengo palabras para lo horrible que es eso", dijo López. "Parece que existe esta presión para que los maestros pongan su vida en peligro. Eso es mucho que pedirle a los maestros".

Este no es el primer año que a los maestros de Jeffco les dan "baldes-baños" (' go buckets', en inglés), y la escuela de López no es la única que los usa. McDonald estima que más de la mitad de las 158 escuelas de Jeffco tienen los baldes, junto con carpas improvisadas o cortinas de baño para darle privacidad a los estudiantes.