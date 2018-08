La economía de Turquía estaba al borde del precipicio y un tuit de Trump ayudó a empujarla

Las noticias que salen de Turquía están generando gran inquietud entre algunos analistas, que advierten que podría tener consecuencias globales. El posible efecto contagio se mostró este lunes en las monedas de Argentina e India, que sufrieron fuertes depreciaciones, mientras que las de Rusia y Sudáfrica registraron retrocesos no vistos en varios años.

Y aunque Erdogan le está hablando a los turcos sobre resistir la presión, no comprar dólares o euros y apostar por la lira turca para ganar esa “guerra de independencia” que asegura que su gobierno está librando, lo cierto es que el pulso con Donald Trump es solo un punto de una crisis causada por errores en el manejo de la economía.

Qué pasa en Turquía

En lo que va del año, la bolsa ha perdido el 17% de su valor y la inflación ya alcanza el 15% anual. El endeudamiento público ha subido en un 18%. Sin embargo, la mayor parte de la deuda está en manos privadas y la deuda total turca alcanza los 220,000 millones de dólares, lo que hace difícil una refinanciación, al no estar centralizado por el gobierno.

¿Y el tuit de Trump?

Fervor nacionalista

Este lunes, ante la décima Conferencia de Embajadores, en Ankara, Ergogan pidió estar preparado para lo que llamó “nuevos ataques” contra la economía nacional, aunque no especificó qué forma tienen ni de dónde provienen esos ataques.



El fin de semana, Erdogan había publicado una pieza en The New York Times advirtiéndole a Trump que el “irrespeto” a su país podría forzarlo a buscar aliados alternativos, en lo que muchos entienden como una no muy velada amenaza de acercarse a países como Rusia o Irán.