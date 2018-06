Así se lo contó a sus compañeros graduandos: “Aún recuerdo mi primer día en ese trabajo. Mi padre me mostró cómo entrar al edificio firmando nuestros nombres en la entrada. Luego recogíamos los productos de limpieza y subíamos al ascensor. Íbamos de piso en piso para limpiar el baño de los hombres y tocábamos para limpiar los baños de las mujeres. Usábamos Windrex para limpiar los espejos y productos industriales para limpiar los inodoros, los urinales, los lavamanos”.

Javier quería hablar de ese pasado delante de su educada audiencia. Quería llevarlos a esas tardes de aprender a refregar una y otra vez los inodoros, llevarlos a esas tardes de trabajo a pesar de su edad porque en casa no había quién lo cuidara. Su madre y su hermanita se habían quedado en Perú. Quería llevarlos ahí para hacer notar que sí, que un inmigrante llamado por el gobierno actual como “animal”, “violador”, “criminal”, era capaz de sobrevivir al sistema y graduarse de una universidad prestigiosa.

Quería hacerlo, además, para hablar por todos aquellos que a diferencia de su destino nunca han podido salir de las sombras de la ilegalidad. “Más que nunca tenemos que hablar, contar lo que hemos vivido. Yo incluso he ido a hablar en Ted Talks y en escuelas, nuestra historia tiene que saberse, solo así va a dejar de ser la historia de unos extraños”, explica Juarez quien añade: “la historia que leí en mi graduación no es la mía, es la de todos esos 800,000 jóvenes indocumentados que con DACA pudimos cambiar nuestro destino ”.

Juarez recuerda con especial aprecio el día cuando se presentó a la entrevista en Brown. Ese día había llegado después de dos años de trabajos duro para ahorrar dinero y de estudiar fuertemente para pasar esos exámenes estandarizados que tan difíciles resultan para los estudiantes inmigrantes. “Cuando vieron mi hoja de vida me preguntaron qué había hecho antes del 2012, que por qué no ponía ninguna información. Ahí tuve que explicarles a ellos que era una persona con DACA y que antes era como si no hubiera existido”.