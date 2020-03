"Un golpe inesperado": Peligran millones de empleos mientras el covid-19 cierra restaurantes en EEUU

"Un golpe inesperado y desesperante". Así describe Luisa (*) lo que sintió en la mañana del domingo 15 de marzo cuando abrió un email de su trabajo avisándole que el restaurante donde trabajaba en la ciudad de Nueva York había cerrado en medio de la crisis del coronavirus.

El mismo correo electrónico lo recibieron los cerca de 200 empleados del restaurante. En casa de Luisa, una inmigrante mexicana, su esposo y su cuñado también fueron despedidos de restaurantes casi al mismo tiempo, en una situación que se replica en todo Estados Unidos. Un brutal golpe al corazón de un sector que es el segundo mayor empleador privado del país con 15.6 millones de trabajadores, de acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Restaurantes, y sustento de decenas de miles de familias

Un sector que, además, anticipaba ventas por $899,000 millones este año.

"A uno ahora lo primero que se le viene a la mente es ¿cómo voy a pagar la renta? ¿cómo voy a pagar los bills. Si de repente nos dicen ya no (en el trabajo)", se pregunta Luisa. "No hay otra forma de buscar trabajo porque cerraron todo, hay que estar encerrados y no hay trabajo en otro lado", agrega Luisa en una conversación con Univision Noticias intentando describir el callejón sin salida en el que se encuentran en casa.

Mesas vacías, sillas apiladas, sartenes colgados, carteles que anuncian el cierre... eso es lo que las imágenes reflejan en los restaurantes a lo largo y ancho de Estados Unidos. En estados como Nueva York y California se les ordenó cerrar para frenar la propagación del virus que ha contagiado a más de 41,000 personas con más de 500 fallecidos hasta la mañana de este lunes. Medidas similares han seguido en casi todo el país mientras la expansión del coronavirus se acelera.

Mientras, en sus casas, los trabajadores despedidos se preguntan cómo sobrellevarán una crisis impensable para ellos hace apenas unas semanas.

"Estamos tratando de gastar lo menos posible porque vivimos al cheque, a la semana. Estamos esperando que nos den una solución con lo de la renta, que es finalmente lo que más nos preocupa", dijo Luisa sobre los $2,300 que debe pagar todos los meses por el apartamento en el que vive también junto a sus dos hijas en el barrio de Queens.

"Peor que el 9/11 y que la recesión de 2008"

José (*), chef en uno de los principales hoteles en Times Square, relata a Univision Noticias que debieron enviar a casa a cerca del 90% de los trabajadores en una situación que describe como peor a la desatada después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y a la recesión del 2008-2009.

"Algo nunca antes visto", responde cuando le pedimos describir este momento. La semana pasada, el hotel de más de 40 pisos y 2,000 habitaciones en esa emblemática zona contaba con apenas unos 50 huéspedes.

"Y así esta la mayoría de los restaurantes. No todos están cerrados porque algunos siguen abiertos para delivery y take-out, pero imagino que en esos restaurantes es lo mismo porque no necesitan meseras, no necesitan limpia mesas...", dice en una explicación que evidencia el alcance y magnitud de la cantidad de personas que han perdido sus empleos en una economía donde el sector de los servicios es crucial y donde el gasto del consumidor mueve cerca de tres cuartas partes de la misma.

Un reporte de The Conference Board, un grupo industrial privado, advirtió la semana pasada que unos 5.5 millones de empleos están en peligro en el sector de los restaurantes, por lejos el más afectado en medio de la pandemia de covid-19, detrás del sector de servicios temporeros y la hospedería. En total, penden de un hilo 23 millones de los 152 puestos de trabajo que existen en el país, mostró el informe.

La estocada comenzó a verse en el reporte oficial del viernes pasado, que mostró que los pedidos del subsidio por desempleo crecieron a 281,000, su nivel más alto desde septiembre de 2017. Para el próximo informe, el gobierno revelaría que casi 3 millones de personas pidieron ese subsidio por primera vez, más de cuatro veces el récord registrado durante la recesión de 1982, de acuerdo con analistas de Bank of America.

A la espera del cheque por unos $1,200

Más al sur, en Florida, Santiago (*) habló con Univision Noticias mientras se encaminaba a buscar el que, por el momento, será su último cheque del restaurante del centro de Miami en el que trabaja. No ha sido despedido, pero no laborará hasta que el lugar pueda reabrir completamente.

Santiago relata que sus compañeros de trabajo tienen un grupo de WhatsApp donde comparten lo que van conociendo en las noticias, especialmente lo relacionado al masivo paquete de estímulo con el que el gobierno de Trump busca apoyar la mayor economía del planeta.

"Todo el mundo está pendiente a eso, en ver si el Senado acaba de aprobar el paquete. El dinero que sea va a ser un alivio para pagar los gastos básicos y no tener que tirar de ahorros o tarjetas de crédito y después quedarte endeudado", afirma.

Pero la aprobación del plan por $2 billones quedó entrampada este lunes por segundo día consecutivo, debido a que republicanos y demócratas no logran ponerse de acuerdo en puntos clave. Los demócratas lo han bloqueado argumentando que el paquete favorece demasiado a las empresas y debe ayudar más a las familias, pequeños negocios y proveedores de salud.

Los trabajadores que se han quedado sin su fuente de ingresos están con los ojos puestos en lo que suceda en Washington DC porque el plan contempla el envío de cheques por unos $1,200 a los hogares que califiquen a esa ayuda.

En Nueva York, eso le ayudaría a Luisa a pagar su arriendo, al menos el próximo mes.

"Ahora mismo no tenemos ni un ahorro, quizá lo poquito que habíamos podido salvar es lo que nos mantiene y nos va a mantener por un mes, dos meses, tal vez, pero más tiempo no lo creo y vamos a tener que, no sé..." dice mientras se queda pensativa cómo buscando una solución en su cabeza.

En esa misma situación están muchos hogares de Estados Unidos. Una investigación de la Reserva Federal encontró que no estaban preparados para solventar siquiera una pequeña interrupción financiera o gasto imprevistos como la reparación de su auto. Imaginen lo que supone quedarse sin empleo y no poder salir a buscar otro en medio de la grave crisis de salud pública que ha generado el coronavirus.

* Hemos reservado la identidad de las personas con las que hablamos al reportear esta historia para no perjudicar el que puedan ser empleadas nuevamente en los lugares donde laboraban antes de la crisis.

