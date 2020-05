Trabajador latino encuentra en la basura un cheque de ayuda del IRS y lo devuelve a su sorprendido dueño

A Thompson ni le pasaba por la cabeza que recibiría el cheque de ayuda de $1,200 del paquete federal para capear el impacto económico por la propagación del covid-19 en Estados Unidos. Por eso no tiene idea de cómo el cheque que el Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) envió a su casa terminó en la basura.

"Nunca pensé que recibiría el cheque, porque me he mudado en el pasado año (y) de la nada Michelle me dijo que lo había encontrado en el centro de lavado de autos", dijo el hombre. "Estaba retrasado en la renta, trabajo en la construcción, así que lo hago día a día", relató.