Cheque de estímulo: hoy deben estar disponibles los depósitos bancarios del segundo tramo enviado por el IRS

Las personas que no reciban el depósito directo este 24 de marzo deben entonces estar atentas a su correo en las próximas semanas pues posiblemente recibirán el cheque físico o la tarjeta de débito , la Tarjeta del Pago de Impacto Económico o EIP Card en inglés.



En esta nueva ronda de cheques de estímulo —aprobada en el más reciente paquete de ayudas federales de $1.9 billones (trillions en inglés) impulsado por los demócratas— no es necesario que la mayoría de las personas tomen acción para recibir su pago, de ser elegibles, agregó el IRS. El estatus del mismo puede ser revisado en la herramienta Get My Payment disponible en la página del IRS.