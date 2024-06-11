Singapore Airlines ofrece compensaciones desde $10,000 a los heridos en un vuelo que sufrió graves turbulencias

Video En imágenes: el pánico de los pasajeros de un avión durante fuertes turbulencias que dejaron un muerto

Singapore Airlines anunció este martes que ofreció compensaciones de $10,000 a los pasajeros que sufrieron heridas menores en uno de sus vuelos que resultó seriamente impactado por turbulencias el mes pasado. La aerolínea agregó que discutirá pagos mayores para los heridos graves.

La aerolínea envió mensajes de correo electrónico a los pasajeros, agregando que en casos de heridas graves que han requerido asistencia médica de largo plazo ofreció un pago inicial de $25,000 dólares "para cubrir necesidades inmediatas". "Eso será parte de la compensación final que recibirán esos pasajeros", agregó.

Adicionalmente, la aerolínea anunció que reembolsará el valor de los billetes a todos los pasajeros del vuelo, incluyendo los que no sufrieron heridas.

El vuelo SQ321 de Londres a Singapur fue sacudido el 20 de mayo por fuertes turbulencias. Un británico de 73 años murió y varios otros pasajeros y tripulantes sufrieron heridas. Los pilotos desviaron el Boeing 777-300ER a Bangkok, donde los heridos fueron llevados al hospital. El avión tenía 211 pasajeros y 18 tripulantes a bordo.

Entre las lesiones graves hay daños espinales, cerebrales, óseos y en otros órganos. A estas personas y familias la aerolínea les pidió que hicieran su propia oferta para valorarla.

La aerolínea agregó que todos los pasajeros ya han recibido 1,000 dólares de Singapur (739 dólares estadounidenses) para cubrir sus necesidades inmediatas y que ha cubierto los gastos médicos de los pasajeros heridos y organizó los viajes para que los familiares de los heridos atendidos en Bangkok pudieran volar a Tailandia para estar con ellos.

¿Qué ocurrió en el vuelo de Singapore Airlines?

Una investigación preliminar del Ministerio de Transportes de Singapur dijo que el avión había experimentado fuertes variaciones de fuerza gravitacional en menos de cinco segundos y descendió 178 pies en menos de un segundo, lo que “probablemente supuso que los ocupantes que no estaban sujetos volaran por los aires” y volvieran a caer contra el suelo.

No está claro qué provocó esas turbulencias tan extremas. Aunque el fenómeno se asocia con fuertes tormentas, las más peligrosas son las turbulencias de aire despejado.