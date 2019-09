McDonald's ensaya apuesta por hamburguesas veganas

La prueba comenzará seis meses después de que la rival Burger King empezó a poner a prueba su hamburguesa vegetariana 'Impossible' para competir con la que vende la empresa Beyond Meat Inc . La Impossible ya se vende en todos sus locales en Estados Unidos.

Las acciones de Beyond Meat Inc. subieron 11% el jueves , después de que McDonald's hizo su anuncio.

Beyond Meat comenzó a cotizar en bolsa en mayo, cuando sus acciones se valuaron en 45 dólares en la bolsa de valores Nasdaq. Para julio, dichos títulos habían subido más de 430%. Impossible Foods ha recaudado más de 750 millones de dólares pero sigue siendo privada.

Beyond Meat e Impossible Foods ya aparecen en estos días en los menús de comida rápida en todo Estados Unidos. KFC dijo el mes pasado que inició pruebas con nuggets de pollo y alitas deshuesadas de vegetal en un restaurante de Atlanta en sociedad con Beyond Meat. Carl's Jr .

Adicionalmente, la cadena Del Taco Restaurants Inc. también están vendiendo productos de Beyond Meat. Tim Hortons está haciendo pruebas con un desayuno con salchichas de Beyond Meat en Canadá.