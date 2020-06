Los $600 adicionales de la ayuda por desempleo por la pandemia finalizarán en julio, dice asesor de Trump

Los $600 adicionales que se han estado sumando semalmente al subsidio por desempleo en medio de la pandemia no serán extendidos una vez expiren en julio, ratificó uno de los principales asesores económicos del presidente Donald Trump.

"Eso desalienta (los $600), le estamos pagando a las personas por no trabajar, es mejor que lo que ganarían con sus salarios", dijo este domingo Kudlow a CNN . "Puede haber funcionado en los primeros meses (…) creo que se debe regresar a los empleos. La administración está viendo una reforma que dé un bono para regresar a los trabajos, pero no será tan grande", agregó sin ofrecer más detalles sobre ese posible bono.

“Definitivamente creo que vamos a necesitar otra ley bipartidista para inyectar más dinero a la economía. No queremos apurar ese proceso porque queremos ser cuidadosos y ver cómo ha entrado el dinero (ya enviado a la economía)", dijo Mnuchin en el Comité de Pequeños Negocios y Emprendimientos del Senado.

La premisa de que el monto adicional en la ayuda por desempleo desalienta el que las personas vuelvan a trabajar es refutada por los demócratas y por economistas, que afirman que el problema en este momento es que el mercado laboral simplemente ha colapsado y no hay suficientes trabajos disponibles.

"En este contexto lo que tiene sentido es ayudar a que la gente y a las empresas para que vuelvan lo más rápido posible a ponerse en pie. Lo que quiere decir eso es que hay que proteger los empleos que ya existen y, a la gente que no tiene empleo, permitirle que tenga algo de dinero para ir sobreviviendo y que las consecuencias no sean tan catastróficas", consideró Andrés Vinelli, vicepresidente de políticas económicas del Center for American Progress, en una reciente entrevista con Univision Noticias.