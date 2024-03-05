Cómo consiguió Jeff Bezos volver a destronar a Musk y recuperar su puesto como el hombre más rico del mundo

Video Pagan menos o nada: indignación por revelaciones sobre los impuestos de los multimillonarios

La carrera entre Jeff Bezos y Elon Musk por ser la persona más rica del mundo es de larga data y cuenta con numerosos 'adelantamientos', como el que ahora protagoniza el fundador de Amazon, quien acaba de volver a destronar a jefe de Tesla, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

El patrimonio neto de Bezos ahora asciende a 200,000 millones de dólares, según el índice, por lo que supera los 198,000 millones de dólares de Musk.

Aunque más que Bezos avanzar, que también, lo que ha ocurrido es que el dueño de X (antes Twitter) y SpaceX ha retrocedido, ya que ha visto caer su patrimonio en más de 30,000 millones de dólares a medida que el precio de las acciones de Tesla se dejaban un 25 % en los últimos meses.

Además, un tribunal aprobó en enero la anulación de su enorme acuerdo de compensación con Tesla, valorado en 55,800 millones de dólares y firmado originalmente en 2018.

Mientras tanto, Bezos, que ya no dirige Amazon, se ha beneficiado del aumento del precio de las acciones del gigante del comercio electrónico. A pesar de que recientemente vendió títulos por valor de 8,500 millones de dólares, sigue siendo el mayor accionista de la empresa.

Bezos y Musk han estado disputándose el primer puesto en el ranking de los más ricos, en el que también ha entrado el francés Bernard Arnault, el director general del grupo de lujo LVMH, que ahora ocupa el tercer lugar, con una fortuna de 197,000 millones de dólares.

