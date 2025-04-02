Récord de multimillonarios en Estados Unidos y el mundo en 2025, según la lista Forbes (mira los 10 más ricos)

La revista Forbes publicó su lista anual de millonarios con las mayores fortunas del mundo, destacando una particularidad en este 2025: hay un récord de personas con un patrimonio valorado en al menos $1,000 millones (milmillonarios) en Estados Unidos y en el mundo en general.

Por primera vez la lista global de multimillonarios superó los 3,000, con 247 más que en 2024. La fortuna total de estas personas alcanza también una cifra récord de 16.1 billones de dólares, dos billones más que el año anterior y más que el PIB mundial, excluyendo Estados Unidos y China, según la publicación.

Estados Unidos también ha visto un número récord de multimillonarios este año, con 902, y sigue encabezando la lista de países, seguido de China, con 516 y en tercer lugar India, con 205.

Más de la mitad de la lista mundial son de estos tres países, pero en general, entre los más de 3,000 multimillonarios de 2025 hay personas de 76 naciones y dos territorios semiautónomos. En el ranking de este año hay 288 nombres nuevos, entre quienes se incluyen conocidas celebridades como Bruce Springsteen (con $1,200 millones), Arnold Schwarzenegger, con ($1,100 millones) o el comediante Jerry Seinfeld (con $1,100 millones) o magnates detrás de cadenas de comida como Chipotle o Zaxby's.

De los más de 3,000 multimillonarios de 2025, hay 406 mujeres, apenas el 13.4% pero un 0.1% más que el año pasado. De ellas, casi tres cuartas partes heredaron su fortuna, como la famosa hija del fundador de Walmart, Alice Walton, la mujer más rica del mundo, o una recién llegada a la lista, Marilyn Simons, viuda de la leyenda de los fondos de cobertura Jim Simons, quien murió en mayo de 2024.

Otro dato curioso del ranking de este año es la existencia de 21 multimillonarios con 30 años o menos. El más joven de todos es Johannes von Baumbach, heredero de una gran farmacéutica alemana, que se estrenó este año en la lista con apenas 19 años y una fortuna de $5,400 millones de dólares. La edad promedio de los integrantes de la lista es de 66 años.

Forbes incluye en su lista anual a todos las personas del mundo que tengan un patrimonio neto de $1,000 millones o más. La lista de este año se cerró el 7 de marzo de 2025.

Las 10 mayores fortunas del mundo en 2025

Aunque ha habido algunos movimientos, el top 10 de 2025 no muestra grandes sorpresas. Los nombres que encabezan la lista vienen siendo más o menos los mismos que en los últimos años, simplemente con algunos desplazamientos hacia arriba o abajo. Cabe destacar que este año el fundador de Microsoft, Bill Gates, no aparece entre los 10 primeros: descendió al número 13 del ranking.

Este año, el magnate Elon Musk, favorecido por una gran influencia política en el gobierno de EEUU, desplazó de la primera posición al francés Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, el mayor conglomerado de lujo del mundo, quien ahora ocupa el quinto puesto.

Estos son las 10 mayores fortunas de este año:

Elon Musk (fundador de SpaceX, CEO de Tesla y propietario de X) – $342,000 millones Mark Zuckerberg (cofundador y CEO de Meta) – $216,000 millones Jeff Bezos (fundador de Amazon) – $215,000 millones Larry Ellison (cofundador de Oracle) – $192,000 millones Bernard Arnault (presidente de LVMH) – $178,000 millones Warren Buffett (CEO de Berkshire Hathaway) – $154,000 millones Larry Page (cofundador de Google) – $144,000 millones Sergey Brin (cofundador de Google )– $138,000 millones Amancio Ortega (fundador de Inditex, la empresa matriz de Zara) – $124,000 millones

10 Steve Ballmer (ex-CEO de Microsoft) – $118,000 millones

Además de las 10 mayores fortunas del mundo, la lista de Forbes de este año registró a 15 personas cuyo patrimonio supera los $100,000 millones. En el número 11 y 12 están Rob y Jim Walton y sus familias, herederos del fundador de Walmart, Sam Walton, seguidos por Bill Gates, Michael Bloomberg y Alice Walton, la otra hija de Sam Walton.

El boom de los multimillonarios en la era Trump

Los multimillonarios Marck Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai y Elon Musk, entre los invitados a la ceremonia de toma de posesión de Trump en el Capitolio de Washington, el 20 de enero de 2025. Imagen Julia Demaree Nikhinson/AP



La nueva presidencia de Trump ha vuelto a poner en la palestra pública a los multimillonarios, que ya fueron favorecidos con recortes de impuestos y desregulación durante su primer mandato.

Pero en el nuevo gobierno del actual presidente, él mismo un magnate que ha visto duplicarse su fortuna en el último año, según Forbes, los multimillonarios están jugando un rol cada vez más importante y con marcado carácter político, como es el caso de Elon Musk, la persona más rica del mundo, que está jugando un papel clave al frente de un departamento creado por Trump para recortar el gasto del gobierno federal.

De acuerdo con Forbes, su actual administración incluye al menos a 10 multimillonarios y cónyuges de multimillonarios, mientras, importantes magnates del mundo tecnológico, como Mark Zuckerberg, de Meta, o hasta Jeff Bezos, de Amazon, se han alineado tras la figura de Trump.