Trump afirma que familias de estatus mixto recibirán un cheque mayor que ciudadanos, pero no es así

En sus furibundas declaraciones en contra del paquete de ayudas aprobado por el Congreso, el presidente Donald Trump dio a entender de forma inexacta que algunos inmigrantes indocumentados se verán beneficiados por esta nueva ronda de cheques y que sus familias recibirán más que las de ciudadanos o residentes.

"El paquete de ayudas permite los cheques para los miembros de una familia con indocumentados, permitiendo que reciban hasta $1,800 cada una, esto es mucho más de que lo que se le concedió a los estadounidenses", dijo Trump en un discurso por Twitter en el que catalogó la legislación lograda en el Congreso tras meses de amargas negociaciones como una "desgracia" que debe ser enmendada para que pueda firmarla.

"A pesar de todo este gasto innecesario (...) el paquete de $900,000 millones provee a los contribuyentes que son arduos trabajadores apenas $600 a cada uno como alivio", agregó en declaraciones en las que hay varios puntos que deben ser explicados.

Este nuevo plan sí contempla enviar el cheque propuesto de $600 por cada individuo y menor elegibles a las familias de estatus mixto, es decir, a las familias en las que un cónyuge cuenta con un número de Seguro Social válido y el otro es indocumentado y usualmente declara impuestos con lo que se conoce como un número ITIN.

Pero, de acuerdo a como fue redactada la ley y a expertos tributarios consultados por Univision Noticias, esos cheques serán enviados únicamente al cónyuge con un número de Seguro Social.

"Si un cónyuge tiene un número de Seguro Social y el otro no, solo el cónyuge con el número de Seguro Social recibirá el pago de impacto económico", respondió Chuck Marr, director senior de política tributaria federal en el Center on Budget and Policy Priorities.

Enmendando un error con el primer cheque

Los legisladores decidieron incluir a las familias de estatus mixto en estas ayudas porque, en el paquete anterior quedaron totalmente excluidas del cheque enviado en esa ocasión –el de $1,200– y eso significó que ciudadanos estadounidenses, incluyendo niños, no lo recibieron pese a que les correspondía.

Y, para enmendarlo, en la nueva legislación estipularon que las personas que por ese error se quedaron sin el cheque tienen la oportunidad de pedirlo al presentar sus declaraciones de impuestos el próximo año.

Es por eso que Trump probablemente menciona ese número de $1,800: los $1,200 del primer cheque y los $600 del segundo. Sin embargo no explicó que eso se debe a que ciudadanos y residentes fueron dejados por fuera de la primera ronda de ayudas. Tampoco detalló que la intención del Congreso ha sido subsanar la equivocación.

"Esto ha sido un gran paso hacia adelante (especialmente el componente retroactivo) comparado con el duro trato anterior, pero está lejos de ser perfecto", agregó Marr en un correo electrónico a Univision Noticias.

El sorpresivo video de Trump cuando se esperaba que firmara la legislación, pone en vilo un acuerdo que demoró meses alcanzar y en el que su propio secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, estuvo involucrado hasta último momento. Mnuchin incluso dijo en la víspera que los cheques comenzarían a ser enviados la próxima semana.

Trump reclamó que el paquete incluye partidas alejadas de las ayudas por la pandemia, pero pareció haber mezclado los fondos del paquete de ayudas por la pandemia con los de la amplia legislación de presupuesto que también fue aprobada este lunes y que igualmente queda en riesgo cuando el financiamiento del gobierno está por agotarse.

Miles de familias en el país han seguido de cerca las difíciles negociaciones de los últimos meses, a la espera de ayudas federales que les alivien el duro golpe económico de la inédita crisis. El paquete que recibió luz verde en el Capitolio también incluye más beneficios por desempleo y dinero para evitar desalojos y para las pequeñas empresas.

Mira también: