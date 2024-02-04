Declaraciones de impuestos 2024: cómo pedir con un ITIN créditos por hijos en México y otras reglas clave del IRS

Video Declaraciones de impuestos 2025: tres consejos para que tu reembolso llegue más rápido

Comenzó la temporada de declaraciones de impuestos 2024 y, si eres un contribuyente que debe presentarla al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) con un número ITIN, en esta guía te respondemos algunas preguntas clave.

Qué es un número ITIN y para qué sirve

ITIN es la sigla en inglés de Número de Identificación Personal de Contribuyente y es un número emitido por el IRS para las personas que tienen que declarar el pago de impuestos pero no son elegibles a un número de Seguro Social, como es el caso de inmigrantes indocumentados.

El número ITIN solo sirve para tener las cuentas tributarias claras y contar con uno vigente puede ayudar obtener créditos tributarios del IRS.

Cómo solicitar un número ITIN al IRS

En esta temporada de impuestos, por ejemplo, deberás enviar el formulario W-7 junto con tu declaración. En los años siguientes, no es necesario que vuelvas a enviar el formulario W-7 si tienes tu número ITIN vigente, pues bastará con presentar solo tu declaración de impuestos federal.

También deberás enviar al IRS documentos originales o copias certificadas que confirmen tu identidad y tu estatus como extranjero. Aquí puedes revisar la dirección a la que tienes que enviar tus documentos. El trámite también puede realizarse en persona en uno de los centros de asistencia del IRS.

Usualmente demora unas siete semanas, según explica el IRS, pero durante la temporada de impuestos puede tardar hasta 11 semanas.

Ya tengo un número ITIN, ¿cómo reviso si expiró?

Venció si no usaste tu número ITIN en al menos una declaración de impuestos federal en los años tributarios 2020, 2021 y 2022.

Los números ITIN que en el medio tienen los siguientes dígitos también expiraron: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88.

Y los números ITIN que en el medio tienen los siguientes dígitos vencieron si fueron asignados antes del 2013: 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 y 99.

Para renovar el tuyo envía el formulario W-7, los documentos requeridos para corroborar tu identidad y tu declaración de impuestos al IRS.



Qué créditos tributarios se pueden reclamar al IRS con un número ITIN

Quienes tienen un número ITIN pueden ser elegibles a tres créditos tributarios del IRS si cumplen con los requisitos establecidos.





Uno de ellos es el Crédito Tributario por Hijo o Child Tax Credit en inglés, cuyo monto es de hasta $2,000 con la posibilidad de obtener un reembolso de hasta $1,600 por este crédito en esta temporada de impuestos 2024.

Es importante saber que contribuyente con un número ITIN puede reclamar este crédito solo si el hijo o menor dependiente tiene un número de Seguro Social válido para empleo. "No se puede pedir el Crédito Tributario por Hijo para un menor con un ITIN. El menor debe tener un número de Seguro Social para ser elegible al Child Tax Credit (CTC)', explica el IRS.

"Para que un menor sea elegible al CTC debe ser ciudadano, nacional o residente de Estados Unidos, y debe haber tenido menos de 17 años al cierre del año tributario", que en este caso sería el año tributario 2023.

Video Declaraciones de impuestos 2024: las claves para asegurarte que puedes pedir el crédito por hijo

Otro crédito que pueden pedir los contribuyentes con un número ITIN es el Crédito por Otros Dependientes, que puede servir en los casos en los que el menor no es elegible al crédito por hijo. Es un crédito por $500 no reembolsables que puede pedirse si el dependiente es ciudadano, nacional o residente de Estados Unidos y cuenta con un número de identificación válido como un número ITIN.

El tercer crédito es el Crédito por el Cuidado de Hijos o Dependientes, el cual puede ser reclamado por un dependiente extranjero en México o Canadá que cuente con un número ITIN. Este crédito es de hasta $1,050 por un dependiente y de hasta $2,100 por dos dependientes o más.

No se puede pedir el crédito por trabajo con números ITIN

Este crédito solo puede ser reclamado por contribuyentes con un número de Seguro Social válido para empleo. El IRS especifica que no acepta números ITIN para otorgar este crédito y que los números de Seguro Social que toma como válidos son únicamente aquellos que tienen las palabras "válido para trabajar con la autorización del DHS (sigla en inglés del Departamento de Seguridad Nacional)".