"Es difícil cubrir los gastos, además ayudo a mi familia en mi país": la angustia por los pagos de la renta acumulados

La moratoria a los desalojos en el estado de Nueva York, que protege a inquilinos atrasados con el pago de sus arriendos o a propietarios que no han podido pagar sus hipotecas, vence este sábado y ello ha generado nerviosismo entre miles de personas a las que la pandemia dejó sin trabajo o redujo sus ingresos.

"Durante esta pandemia mi trabajo se ha visto fuertemente afectado. Al principio el negocio cerró por varios meses y ahora hemos regresado pero con restricciones y mis horas de trabajo son muy pocas. La verdad es que ahora la gente no está celebrando sus eventos en sitios cerrados como el nuestro", dijo Montes a Univision Noticias, explicando que en la actualidad debe cerca de 4,000 dólares a su arrendatario por alquileres atrasados.

"No es fácil poder cubrir todos los gastos, especialmente cuando tienes hijos. Además yo todavía ayudo a mi familia en mi país", señaló, indicando que no recibió ayudas federales del gobierno debido a que todavía no ha podido legalizar su situación migratoria.