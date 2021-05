¿Me impactará el alza de impuestos propuesta por Biden para financiar las ayudas a las familias? Una experta explica

Como experta en políticas tributarias , he seguido por varios años el debate sobre los taxes sobre las ganancias de capita y quienes tienen ingresos altos.

¿Qué constituye una ganancia de capital?

Pero los ingresos no siempre vienen como dinero en efectivo. Cuando sube el valor de algo que posees —como una acción en el mercado de valores, tu casa o tu retiro en un plan 401 (k)— es un tipo de ingreso que se conoce como una ganancia de capital. Por ejemplo, si compras acciones de una compañía por $1,000 y su valor se aprecia a $2,000, esa diferencia de $1,000 es una ganancia de capital 'no materializada', debido a que ese activo todavía no se ha vendido y dado una ganancia.