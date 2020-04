Bancos de alimentos amenazados por el coronavirus: más gente necesita pedir comida y se agotan los recursos

En uno de los centros de distribución de Nueva Orleans, la gente comienza a hacer fila a las 6 de la mañana, cuando la entrega de alimentos comenzaba a las 11, y las filas de carros se extendían por kilómetros, dijo a Univision Noticias Jay Vise, portavoz de Banco de Alimentos Second Harvest del Área Metropolitana de Nueva Orleans y Acadiana.

“Para resumir... hay tanta gente desempleada en el estado y tanta gente necesitaba que no sabemos si vamos a poder satisfacer sus necesidades sin ayuda adicional ”, dijo Williams.

Paquetes de ayuda

Aún así, estos centros de ayuda, que abastecen a organizaciones locales que entregan los productos a través de iglesias, organizaciones comunitarias y otras entidades, temen no poder contar más adelante con suficientes donaciones o fondos del gobierno si la crisis se alarga por varios meses.

"Deben llegar más alimentos a través del Departamento de Agricultura, pero la cuestión es que no sabemos cuando llegarán ”, dijo Kristin Warzocha, directora ejecutiva del Banco de Alimentos del Área Metropolitana de Cleveland.

Algunos bancos han recibido no solo menos donaciones monetarias sino también de supermercados, dijeron varias organizaciones. Esta baja se debe a que muchas personas están comprando muchos más productos de lo que compraba antes de la crisis, explicó Samantha Retamar, portavoz de Philabundance, en Filadelfia.

“ Comprar para un mes y no dejar comida para los demás está golpeando al sistema de los bancos de alimentos ”, dijo Retamar. “Exhorto a la gente a comprar normalmente, como lo haría regularmente. Es difícil porque todos estamos asustados y entendemos por qué la gente tiene pánico y no los juzgamos. Sólo esperamos que la gente ojalá vuelva a ser cómo era antes del covid-19”.

"Vital para nosotros"

“ Los empleados están asumiendo riesgos porque ellos no pueden ver quién está infectado con coronavirus o no. Ellos no tienen equipo de sanidad. Ellos solo quieren ayudar a la gente. Son héroes”, agregó Flowers.